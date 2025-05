Da dieci anni con Gammanì. Oggi l’evento

Dieci anni insieme. La cooperativa sociale Gammanì, centro specialistico multidisciplinare per i disturbi specifici dell’apprendimento, festeggia il suo primo decennale. Lo farà oggi pomeriggio, a partire dalle 16, nella sala consiliare del Comune di Ancona, in piazza XXIV Maggio. Sarà un evento gratuito, a favore di persone con queste problematiche. E’ rivolto alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti e a tutti coloro che possono essere interessati. Il centro Gammanì ha sede a Monte San Vito, in largo Giuseppe Ungaretti ed è accreditato dalla Regione Marche. Svolge le proprie attività attraverso una equipe multidisciplinare, rilasciando le diagnosi certificate come richiesto dalle attuali normative e può fornire anche supporto specialistico come il potenziamento cognitivo, multi settimanale. Oggi sarà l’occasione per ripercorrere le tappe e gli obiettivi raggiunti dalla Gammanì ma anche quella di definire e comunicare i prossimi passi futuri. Si racconteranno i traguardi ottenuti dai ragazzi affinché sempre più numerosi siano gli studenti e le famiglia supportati in questo percorso, oltre all’excursus storico attraverso la testimonianza di un ragazzo che ha frequentato il centro con un percorso personalizzato e ha ottenuto risultati ottimi, ricoprendo ora lui stesso, all’interno della cooperativa, un ruolo di supporter ai bambini e ai ragazzi. Attualmente l’attività mira di sensibilizzare sulla situazione scolastica dei Dsa, disturbi specifici dell’apprendimento, e dell’importanza di avere un gruppo docente informato e preparato. Si spiegherà in che cosa consistano i Dsa e le strategie da mettere in campo.