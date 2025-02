Da fabbricante di armi a sminatore: la storia di Alfieri

La storia di un ex fabbricante di mine anti-uomo, il suo racconto, la sua vita. Il tutto narrato dal libro "Ero l’uomo della guerra – La mia vita da fabbricante di armi a sminatore" (Editori Laterza). Gli autori, Vito Alfieri Fontana e Antonio Sanfrancesco, saranno domani (ore 17,30), al Ridotto delle Muse per un incontro aperto alla cittadinanza guidato da Carlo Cefaloni, giornalista di Città Nuova. L’appuntamento, organizzato dal Forum delle Associazioni Familiari delle Marche in collaborazione con l’IIS Vanvitelli – Stracca – Angelini con il sostegno del l’Università della Pace e l’ANCI-Marche, è patrocinato dal Comune di Ancona. Gli autori saranno presenti in città fin dalla mattina, quando incontreranno gli studenti nella sede dell’istituto scolastico di Monte D’ago, che nel corrente anno didattico, nell’ambito di un progetto, hanno letto il libro, guidati nell’analisi e nell’approfondimento dai loro docenti.

Nel libro un ex fabbricante di armi, che nella sua carriera ultra ventennale ha progettato e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo, racconta senza reticenze le due vite che ha vissuto: da fabbricante di strumenti bellici a operatore umanitario. È la storia vera di Vito Alfieri Fontana. Poi, nei primi anni Novanta, il figlio gli chiede "Ma tu, papà, sei un assassino?", innescando – in parallelo con l’avvio della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo, guidata in Italia anche da Gino Strada – una lacerante conversione personale che lo porta a cambiare vita.