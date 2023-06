Da Fider ecco un aiuto alle imprese in difficoltà

Un pacchetto di intervento straordinario di 2 milioni a favore delle imprese che hanno subito danni dalla recente alluvione nelle province emiliano-romagnole di Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena e in quelle marchigiane di Pesaro e Urbino. A mettere la somma sul piatto è Fider, il Confidi emiliano-romagnolo promosso da Confcommercio e Confesercenti operativo con uffici e staff anche nelle Marche. "Abbiamo voluto dare un segnale che dia supporto in questa fase, quella in cui le imprese hanno bisogno di azioni concrete", osserva in una nota il presidente, Marco Amelio (nella foto). Nel dettaglio, sottolinea il direttore generale, Edoardo Bigoni, "si tratta di agevolazioni per affrontare le spese necessarie per la ‘ricostruzione’ delle attività", un sostegno che si concretizza nella concessione di crediti diretti a tasso fisso del 2% e spese di istruttoria allo 0,5%.