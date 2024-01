Da Greccio a Betlemme attraverso le Marche francescane

Oggi a Staffolo alle ore 18, presso la sala adiacente il Centro Sociale, verrà presentato il volume di recente uscita “Il Natale di Francesco”, evento organizzato dal Comune di Staffolo, La Biblioteca Comunale “Corrado Danti”, il Comitato Cultura di Staffolo, la Parrocchia di Sant’Egidio abate e l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo. Saranno presenti gli autori del testo, monsignor Angelo Spina, Arcivescovo Metropolitano di Ancona-Osimo e il giornalista e scrittore Diego Mecenero. Il libro conduce in un viaggio attraverso il ricco patrimonio francescano delle Marche, focalizzandosi sulla festività del Natale, resa speciale da San Francesco con l’invenzione del primo presepe vivente della storia a Greccio nel 1223. Il santo riteneva il Natale “la festa delle feste”, la più importante di tutte, e quest’anno 2023 segna l’inizio di un ciclo di anniversari significativi di 800 anni che culmineranno nel 2026, anniversario della morte di San Francesco, sostenuti anche dal Governo italiano. L’opera, di pregio per concept, testi, immagini e contenuti multimediali, è destinata sia a famiglie interessate al significato profondo del Natale, sia a appassionati di territorio, cultura, arte e francescanesimo. Il libro è un invito a scoprire le Marche e la sua tradizione francescana, della quale fanno parte opere mondiali come i Fioretti di San Francesco, scritti da fra Ugolino da Montegiorgio, e numerosi luoghi in cui è passato il Poverello d’Assisi