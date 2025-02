Da Harry Potter a Lady Gaga: "Tra alchimia e mistero"

E’ un foyer delle Muse particolarmente affollato quello che ospita la presentazione di "Popsophia". Ieri il neo assessore alla Cultura Marta Paraventi e la direttrice artistica Lucrezia Ercoli hanno presentato l’edizione 2025, che ha come grande novità proprio la location, il Teatro delle Muse, appunto. Il titolo "Abracadabra" rimanda a suggestioni magiche, ma non solo. Per Paraventi è "un tema molto affascinante, che abbiamo condiviso non solo perché tutti, a vari livelli, sono attratti irresistibilmente dalle parole magiche e dal mondo del mistero, ma anche perché lo sono a tutte le età: uno degli elementi che più mi ha colpito e convinto di questo festival è proprio l’eterogeneità di pubblico a cui si rivolge. ‘Popsophia’ sarà una festa della cultura diffusa e riconoscibile in tutta la città".

Il sindaco Daniele Silvetti, impossibilitato a partecipare, scrive che ‘Popsophia’ è "un format davvero fortunato, che ha incontrato il favore di un pubblico sempre più ampio dagli interessi più vari, che quest’anno riusciremo a soddisfare ancora meglio alle Muse. Il tema, d’altra parte, si presta a calamitare curiosità e coinvolgere interessi a largo raggio". Chiara Biondi, assessore regionale alla cultura, manda un messaggio video in cui sottolinea l’abilità del festival nel "coniugare cultura pop e filosofia", definendo il tema affrontato "sempre attuale".

Lucrezia Ercoli ricorda che "Abracadabra è una formula magica antichissima che ha il potere di far scomparire o apparire qualcosa o qualcuno – Dai manoscritti di un’arcana sapienza alle tradizioni popolari, dall’arte alchemica all’immaginario della cultura pop, il potere delle formule magiche non è svanito. La scienza e la tecnica che dominano il mondo contemporaneo, ormai secolarizzato e disincantato, non si sono liberate del pensiero magico. Negli schermi incantati dei nostri dispositivi elettronici, pieni di sciamani digitali e di tecno incantesimi, troviamo l’eco di presenze invisibili che abitano le nostre vite".

Tanti e vari i nomi e i riferimenti che Ercoli cita per far capire lo spirito eclettico del festival: da Lady Gaga a Harry Potter, da Giordano Bruno all’antropologo Ernesto de Martino. Si parla di alchimia, di pietra filosofale, del filosofo-mago che conosce i segreti del mondo. E alla domanda ‘che fine ha fatto la magia nell’epoca digitale?’ Ercoli risponde: "C’è chi la ritrova nei mondi virtuali del web, o nei nostri schermi, come quello del cellulare, che ci attraggono e ci ipnotizzano. Alle Muse ci sarà anche uno spazio virtuale, una galleria digitale. Utilizzeremo molti spazi del teatro, anche quelli più ‘segreti’. Per il pubblico sarà un viaggio in cui perdersi, e poi alla fine ritrovarsi".

