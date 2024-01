Da Haydn a Beethoven. Il concerto della Form apre "Ancona Classica"

Concerto di apertura per "Ancona Classica", la nuova rassegna che unisce le stagioni dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana e degli "Amici della Musica". Domani (ore 21), al teatro delle Muse, György Györiványi Ráth dirigerà l’orchestra, affiancata dalla violoncellista Erica Piccotti, nell’esecuzione delle "Variazioni su un tema di Haydn" di Brahms, del Concerto per violoncello e orchestra n. 1 di Haydn e della celeberrima Sinfonia n. 5 di Beethoven, capolavoro che non ha bisogno di presentazioni. Riguardo al concerto di Brahms, Cristiano Veroli scrive che il compositore "idolatrava il passato: i suoni, i colori le forme antiche. Ci sentiva la modernità. Aveva capito che per rinnovare la musica del suo tempo bisognava tornare alle origini: alla polifonia rinascimentale, ai corali, alle variazioni, alle passacaglie, alle fughe barocche, alle forme classiche di Haydn, Mozart, Beethoven per rifonderne le strutture, il linguaggio, gli impasti timbrici in nuove unità formali concepite con grande libertà di sintassi, ritmo, armonia. Una libertà che Brahms derivò, in particolare, dallo sviluppo e dall’affinamento della tecnica della variazione continua mutuata dalle opere dell’estrema maturità beethoveniana". Quanto a Haydn, Veroli osserva che nel suo concerto "sono riconoscibili alcuni retaggi della tramontata cultura musicale barocca: nel primo movimento, in particolare, il ritmo procede inesorabilmente in avanti con solenne passo marziale in modo compatto e omogeneo; la dinamica si basa ancora in alcuni punti sul procedimento a terrazze derivante dalla netta alternanza tra solo e tutti, tipica di un concerto barocco".