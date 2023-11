Dà il tormento alla ex. L’aspetta sotto casa: arrestato per stalking

La raggiunge al lavoro, per avere un chiarimento e si ritrova arrestato per stalking. Le manette, per un 21enne anconetano, sono scattate del tardo pomeriggio di martedì quando i carabinieri lo hanno trovato sotto casa della ex fidanzata, una 20enne, con una bottiglia di birra in mano. I due si erano avvicinati ad un parchetto vicino casa e stavano parlando quando è arrivata la pattuglia che ha proceduto all’arresto ritenendo che il giovane avesse un atteggiamento minaccioso.

Ieri mattina il giudice Pietro Merletti ha convalidato l’arresto del 21enne, difeso dall’avvocato Giacomo Girombelli, disponendo per lui gli arresti domiciliari fino al 29 novembre quando proseguirà l’udienza. Stando al rapporto dei militari, per l’intervento fatto, il giovane martedì mattina si è presentato in un negozio di corso Garibaldi, dove lavora la ex fidanzata. "Dobbiamo parlare – avrebbe detto alla 20enne – esci sennò qui spacco tutto". La ragazza è uscita e ha detto al 21enne di andarsene o avrebbe chiamato i carabinieri. Il giovane infatti ha già pendente una denuncia per stalking - fatta sempre dalla ex - ferma alla fase delle indagini. I due si sarebbero rivisti nel fine settimana poi sarebbe scoppiato un litigio. Non è chiaro infatti se la relazione tra loro sia definitivamente finita. Dopo il litigio il 21enne avrebbe provato a contattarla ma la ragazza non voleva più parlargli. Lui avrebbe insistito, cercandola anche sotto casa, a Falconara, ed infine si è recato davanti al negozio dove lavora. La giovane ha avvisato la madre che ha allertato i carabinieri. Una pattuglia è arrivata per il Corso dorico ma il 21enne non c’era già più. La ragazza ha proseguito il lavoro e finito il suo turno è andata a prendere il bus per tornare a casa. Lui l’avrebbe seguita in moto e aspettata poi sotto casa. Quando l’ha vista arrivare l’ha portata nel parchetto vicino all’abitazione ma lì sono arrivati anche i carabinieri che lo hanno ammanettato e portato in caserma. Al giudice il 21enne ha provato a dare una spiegazione, circa che lui voleva solo chiarirsi con la ragazza, ma non è stato sufficiente. L’avvocato ha chiesto i termini a difesa per questo l’udienza proseguirà tra 20 giorni.