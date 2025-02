Da Lodo Guenzi a mamma coraggio. Protagonisti nella sala e in streaming

Non solo proiezioni, ma tante iniziative per avvicinare sempre di più il pubblico al cinema, offrendo occasioni di approfondimento e intrattenimento. Al Movieland Goldoni ci credono davvero, e il successo che ottengono regolarmente tali eventi danno ragione ai gestori Saverio e Stefano Smeriglio. Come esempio si potrebbe citare l’ultimo, l’incontro con Fabio De Luigi che pochi giorni fa ha costretto i due fratelli a triplicare le sale a disposizione del pubblico, tante sono state le richieste.

Questa settimana sono due le occasioni per apprezzare il cinema in modo più ‘consapevole’, grazie all’incontro con i protagonisti. Entrambe sono in programma venerdì, anche se nel primo caso l’incontro è ‘virtuale’. Alle ore 19.45, infatti, è previsto un collegamento in diretta via streaming con la regista Margherita Ferri e l’intero cast del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". Interverrà anche Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena, di cui la pellicola racconta la tragica vicenda. Vittima di bullismo, e in particolare di cyberbullismo omofobo, Andrea si tolse la vita il 20 novembre 2012. Aveva appena compiuto quindici anni. Al termine del collegamento seguirà la proiezione del film.

Poco prima, alle ore 19, il Movieland Goldoni ospiterà il cast dell’interessante film "Tornando a Est", diretto da Antonio Pisu, e interpretato da Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini, Cesare Bocci e Caterina Gabanella. E’ un road-movie che si svolge due anni dopo gli eventi del precedente "Est - Dittatura Last Minute", sempre diretto da Pisu. Siamo nel 1991. Il muro di Berlino è ormai crollato, e i tre amici di Cesena intraprendono un nuovo viaggio, questa volta in Bulgaria. Al termine dell’incontro ci sarà la proiezione.