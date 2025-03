Da Loreto a Fatima per sfamare i bimbi

Luigi Farroni, volontario dell’associazione umanitaria Mary’s Meals, ieri mattina è partito a piedi da Loreto con l’obiettivo di raggiungere Fatima nel mese di luglio. Residente a Ripe di San Ginesio, Farroni è coordinatore regionale di Mary’s Meals nella sua regione, tra i volontari più attivi da anni. Per contribuire a garantire un pasto quotidiano ai bambini bisognosi coinvolge parenti e amici e realizza opere e sfide sportive, artistiche e creative. Il suo impegno ha aiutato Mary’s Meals a sfamare circa tremila bambini solo negli ultimi due anni. "Percorrerò oltre tremila chilometri passando per Roma, poi attraverserò l’Italia, la Francia recandomi a Lourdes (parte fisicamente più difficile), la Spagna per Santiago de Compostela e infine il Portogallo con destinazione finale Fatima. Per questo ho terminato 300 chilometri di preparazione – racconta -. Voglio percorrere più di tre milioni di passi per sfamare e raggiungere più di tre milioni di bambini, raccogliendo fondi per Mary’s Meals. Un passo equivarrà a un pasto. Sarà un viaggio lungo quasi quattro mesi, durante i quali la mia "casa" sarà un carrello che viaggerà con lui, nel quale custodirò lo stretto necessario. Pesa 40 chili ed è un po’ un simbolo della raccolta fondi".