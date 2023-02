Da Luigi Vanvitelli a Brigitte Bardot Un viaggio nel tempo con Polverari

Non è da tutti iniziare un racconto con Luigi Vanvitelli e concluderlo con Brigitte Bardot. A riuscirci, in modo brillante (pochi avevano dubbi in proposito) è stato Michele Polverari, ex direttore della Pinacoteca. La curiosità e le impareggiabili doti affabulatorie del relatore attirano decine di persone nell’atelier dell’architetto Vittoria Ribighini, fino a riempirlo. Polverari ricorda l’idea che ha lanciato di recente: realizzare due gigantografie della veduta della città ‘firmata’ da Vanvitelli (stampata da Giuseppe Vasi del 1738) da collocare a fianco dell’Arco clementino e alla Mole. "Nei medaglioni della veduta ci sono tutte le opere vanvitelliane di Ancona – spiega Polverari – Elementi che vanno colti in un disegno d’insieme, dal quale si capisce che Vanvitelli era anche un grande urbanista".

Nella veduta si vede il Duomo. Ed è a questo punto che inizia un racconto degno di un film, con personaggi ‘sorprendenti’. "Il 1 settembre 1956 due auto provenienti dall’aeroporto arrivano al porto. Dentro ci sono il capo della Cia Allen Dulles, l’editore newyorchese Henry Luce e sua moglie Clare Boothe Luce. Vengono ad Ancona in vacanza? No, sono stati invitati dall’armatore greco Stauros Niarchos". Polverari traccia un rapido ritratto dei tre, in particolare della donna, "commediografa di fama", maccartista e notissima figura mondana. Il Duomo è ben visibile, ma i tre non lo degnano di uno sguardo. Altro racconto: l’arrivo, nel ‘61, della regina Elisabetta II al porto, dove si sarebbe imbarcata sul panfilo reale. "Disse che il Duomo era bello, e se ne andò", ricorda Polverari. Nello stesso anno Brigitte Bardot, a Spoleto per girare il film ‘Vita Privata’, con il compagno Samy Frey sente desiderio di mare (è agosto). I due salgono sulla loro Jaguar E-Type Spider e raggiungono Porto Recanati. Ma dopo il mare, di sera, vogliono divertirsi. E cosa fanno? "Vanno nell’unico night club che doveva esserci nelle Marche, il Ciro’s al Passetto. Sul Resto del Carlino del 26 agosto si legge il resoconto. La Bardot, bella ed elegante, riceve festose accoglienze. I due restano un’ora, bevono whisky e se ne vanno. Mi ha colpito che nella storia di Ancona tutti gli illustri personaggi ci sono venuti per andare altrove, di passaggio, o controvoglia, e per motivi di lavoro. Però la Bardot e Frey vennero per divertirsi. Perché diciamolo: ad Ancona ci si diverte!". Applausi e risate.

Raimondo Montesi