"Da mare a mare non sia solo uno slogan ma un percorso vivo"

"Da mare a mare non sia solo uno slogan, ma un percorso condiviso concreto per ripensare la qualità complessiva del centro di Ancona per valorizzare gli spazi e rendere la città più attrattiva e vivibile". È l’appello che Viviana Caravaggi Vivian, Presidente dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ancona, ha lanciato martedì introducendo l’incontro dedicato al presente e al futuro del capoluogo. La Caravaggi Vivian oltre che a capo degli architetti di Ancona è dirigente proprio del Comune di Ancona (passata, curiosamente, dalla direzione lavori pubblici alla cultura). Nella stessa sala del consiglio dell’Ordine nella quale l’allora candidato sindaco Silvetti si era impegnato a coinvolgere gli Architetti nel ripensare una città più vivibile ed europea, si sono ritrovati gli iscritti. Con loro l’assessore all’urbanistica Angelo Eliantonio e il collega al decoro urbano Daniele Berardinelli con l’intervento anche dell’architetto Riccardo Picciafuoco, consulente del comune di Ancona e iscritto all’Ordine professionale. Parola d’ordine sostenibilità ma anche concretezza. Il confronto e la condivisione del percorso hanno soddisfatto la richiesta della Presidente Caravaggi di "mantenere una visione prospettica così da valorizzare la città attraverso l’interpretazione e valorizzazione di quegli spazi che oggi sono non luoghi. Prevedere un metodo che utilizzi strumenti orizzontali, concorsi di progettazione ma non solo e, infine, tempi definiti per non arenarsi in sterili discussioni". Intanto, come anticipato dal Carlino sul giornale di lunedì, è stata riaperta la passerella sugli scavi archeologici. Demolita e ricostruita in acciaio e fondo in legno e attrezzata con il percorso Loges (non vedenti/ipovedenti), è stata riconsegnata alla città, a poco più di dodici mesi dalll’inizio dei lavori. Si inquadra in una inedita spazialità pubblica "ritrovata".