Da Marina Dorica a Portonovo. Bandiera Blu, sbarco in batana. La cerimonia cambia lato: "Orgoglio e consapevolezza"

Bandiera Blu 2025. Ieri ad Ancona, in due location che molti ci invidiano, si sono svolte due cerimonie per celebrare il prestigioso riconoscimento che il Comune è riuscito ad ottenere anche per quest’anno. Per Ancona questa è la diciottesima bandiera dal 2000. Un riconoscimento che non è facile mantenere per le molteplici caratteristiche che le spiagge e gli approdi devono possedere. In più quest’anno, come detto dall’assessore al Turismo Daniele Berardinelli "per la prima volta, la FEE ha richiesto un ulteriore requisito, il Piano di sostenibilità ambientale, piano che il Comune ha predisposto nel miglior modo possibile per poter ottenere la bandiera".

Il primo evento si è svolto alle 16 a Marina Dorica, dove la Bandiera è stata benedetta e poi issata nella terrazza Leopardi del Porto turistico. Il secondo si è svolto nello stabilimento "Da Giacchetti" a Portonovo entrambi alla presenza dell’assessore Berardinelli, del sindaco Daniele Silvetti, delle autorità civili e militari. "Abbiamo voluto issare la Bandiera Blu su questo lato di Portonovo – ha detto Silvetti – perché se la possono attribuire tutti coloro che operano su questo territorio. E’ un elemento di orgoglio ma anche di grande consapevolezza per tutti. Questo tratto di costa è per noi molto importante dove si affaccia il Conero e il Parco del Conero che noi ci auguriamo presto di poter festeggiare come parco nazionale".

La Bandiera Blu è giunta sulla spiaggia a bordo della batana condotta da Edoardo Rubini e dal papà Franco accompagnata dalle note della Banda musicale di Torrette. "Fare la manifestazione da questo lato della baia – ha detto Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia – è un giusto riconoscimento alla famiglia Giacchetti e a tutti gli operatori che insistono in questo lato". Dalla valutazione della FEE emerge che l’approdo turistico anconetano "ha risposto in modo eccellente a tutto quanto richiesto dimostrando un concreto impegno per sostenibilità e miglioramento continuo che rafforzano il ruolo che Marina Dorica ha come approdo sicuro e virtuoso e contribuisce a promuovere Ancona come destinazione nautica di riferimento sull’Adriatico".

Per Portonovo, 33 sono gli indicatori richiesti tra cui il monitoraggio delle acque, dei servizi alla persona, dall’allineamento a progetti europei, alla realizzazione di eventi culturali e sociali. Molto importante è anche quello che prevede il posizionamento di rampe e scivoli per la balneazione al fine di favorire l’accessibilità a tutti. Portonovo da questo punto di vista è pioniera con la dotazione di un’area con sdraio e ombrelloni facilmente accessibili riservati a persone non pienamente abili. Persone che possono grazie ad una sedia apposita scendere in acqua e fare il bagno. Un’operazione cui provvedono i volontari dell’Associazione nazionale Salvamento coordinati da Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia. In questo 2025 le Marche si attestano al quarto posto in Italia per il numero di Bandiere Blu conquistate. Una posizione che rende chiaro, sulle 487 spiagge e 84 approdi turistici italiani titolari dell’importante riconoscimento, quanto straordinaria sia la nostra regione.