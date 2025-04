Da Martelli a Sbarbati per parlare di riformismo

Ieri al Centro Cooperativo Mazziniano "Pensiero e Azione" si è svolto l’incontro organizzato da Uil Marche, "La Resistenza e l’eredità riformista per il futuro dell’Europa". Sono intervenuti l’ex ministro e parlamentare Claudio Martelli, lo storico Antonio Tedesco, rispettivamente presidente e direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni e l’europarlamentare e senatrice Luciana Sbarbati. "In quell’esperienza collettiva troviamo le radici del riformismo italiano, che ha saputo tradurre le idealità in conquiste sociali: dallo Statuto dei lavoratori al Servizio sanitario nazionale, dalla scuola pubblica, al ruolo delle autonomie locali. Come Uil sentiamo il dovere di riaffermare oggi la centralità del lavoro, ma soprattutto di quell’idea di Europa dei popoli, pacificata e unita, proiettata verso lo sviluppo" ha detto Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche.