Da Massimo Ranieri a Levante. Quattro mesi a suon di musica

Quattro mesi di concerti pop e rock, con protagonista un’assortita compagnia di artisti: da alcuni dei cantanti e cantautori ‘storici’ ai talenti dell’ultima generazione. Tra inverno e inizio primavera le occasioni per ascoltare buona musica non mancheranno, soprattutto al Teatro delle Muse di Ancona, dove considerando anche gli eventi ‘minori’ si sfiora la dozzina di serate.

E’ proprio alle Muse che si inizia, domenica (ore 21), con l’intramontabile Massimo Ranieri e il suo ‘Tutti i sogni ancora in volo tour’. Sarà l’occasione per ripercorrere una carriera ultradecennale, costellata di successi che fanno parte della storia della musica leggera italiana, da ‘Rose rosse’ a ‘Perdere l’amore’, da ‘Erba di casa mia’ a ‘Se bruciasse la città’. Giovedì 18 sarà la volta del concerto ‘Alla scoperta di Morricone’, in cui l’Ensemble Symphony Orchestra diretto da Giacomo Loprieno interpreterà i brani più noti e amati del grandissimo Ennio Morricone. L’ultimo giorno del mese sul palco delle Muse salirà Fabio Concato, uno dei cantautori più raffinati e sensibili della scena italiana, che porterà ad Ancona il suo ‘Musico ambulante tour’. Anche in questo caso ci sarà l’occasione per ascoltare il meglio di un repertorio ‘diluito’ lungo diversi decenni (il primo album dell’artista è del 1977).

Per gli amanti del rock ‘storico’ imperdibile l’appuntamento del 10 febbraio, quando alle Muse andrà in scena ‘Symphonika on the rock’. E’ un grande show che propone i classici del rock riarrangiati per band e orchestra di 25 elementi. Altro tributo il 17 febbraio, ‘Canto Libero - omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol’, mentre il 9 marzo al Mamamia di Senigallia si esibirà Massimo Pericolo, rapper lombardo che ha conquistato la grande popolarità nel 2019 con l’album di debutto ‘Scialla semper’ (doppio disco di platino). Ritorno alle Muse il 14 marzo per il concerto di Gio Evan, cantautore, ma anche scrittore e poeta. Due giorni dopo al Mamamia di Senigallia si esibirà Fred De Palma, altro cantante beniamino dei più giovani, mentre il 21 alle Muse arriverà Angelo Branduardi. Il mese di aprile porterà alle Muse due nomi: i Baustelle, una delle migliori band del rock indipendente italiano (il 9), e Levante, cantautrice tornata alla ribalta lo scorso anno con l’album ‘Opera futura’ (il 22). Musica d’autore anche il 24 aprile, quando al Mamamia ci sarà Vasco Brondi, noto anche come leader del gruppo Le Luci della Centrale Elettrica. A chiudere il mese due personaggi che non potrebbero essere più diversi tra loro: il discusso rapper Baby Gang, il 27 al PalaPrometeo, e Amedeo Minghi, atteso il 28 al Teatro La Fenice di Senigallia.

Raimondo Montesi