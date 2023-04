Da mezzo secolo a Senigallia "Un pezzo di storia a rischio E ora chi mi paga il mutuo?"

di Silvia Santarelli

Bolkestein è deciso, si va all’asta. Nelle mente di Daniele Corinaldesi, titolare dei ‘Bagni Nella 57’ di Senigallia, scorrono più di mezzo secolo di storie e ricordi nati tra gli ombrelloni dello stabilimento balneare che la famiglia ha preso dal lontano 1968. I ‘Bagni Nella’ hanno raccolto l’eredità di Villa Sorriso organizzando ogni estate, fino ai primi anni 2000, il carnevale estivo e feste a tema. Nel suo stabilimento sono nati i primi campi da gioco, ma anche tanti servizi offerti da chi, questo lavoro lo fa da sempre per passione. Daniele aveva cinque anni quando ha camminato per la prima volta tra gli ombrelloni dello stabilimento di mamma Nella, lo stesso dove ha scelto di lavorare una volta terminate le scuole superiori. Un pezzo di vita, un pezzo della sua famiglia che ora rischia di scomparire con un colpo di spugna.

Daniele, cosa le fa più rabbia di questa vicenda?

"Quello che mi spiace è la violenza che si fa all’Italia e non ai concessionari demaniali. Pochi sanno che l’asta ci sarà solo e solo per le concessioni italiane e io questo lo trovo fortemente ingiusto. Nel 2006, quando è stata emanata la Bolkestein, politici più lungimiranti hanno messo in salvaguardia le loro coste e concessioni con proroghe anche di 90 anni, nessuno va all’asta, solo noi. Se devono andare all’asta che vadano tutte, non solo le spiagge italiane che sono le più belle le più particolari mandate avanti da famiglie che hanno scelto di fare questo lavoro come me, che in questa spiaggia hanno messo fatica e passione".

È preoccupato?

"Sì, inizialmente la proroga segnava il 2023 e io ho fatto 100mila euro d’investimenti e ora il mutuo chi me lo paga? Le spiagge italiane hanno delle gestioni familiari, i bagnini sono gli stessi che vediamo nei film di Vanzina e ora tutto questo rischia di sparire, è un altro pezzo di storia del nostro Paese che se ne va, lo stiamo svendendo pezzo dopo pezzo. Per non parlare del fatto che manca il diritto di reciprocità perché come dicevo prima, agli altri Paesi non viene applicata".

Qual è il suo ricordo più bello…

"Al mio stabilimento è legata gran parte della mia vita, il mio office racchiude la gran parte dei miei ricordi, ma anche tanti di quelli dei miei storici clienti che qui si sono innamorati e hanno cresciuto i loro figli. Gli stabilimenti balneari non sono solo un luogo dove andare al mare, ma per tante persone sono una parte della loro vita". Uno stabilimento è un po’ come una grande famiglia…

"Ci sono clienti che vengono da me dagli anni ’70, qui festeggiamo compleanni, organizziamo feste, tornei, non siamo solo operatori balneari, ma contribuiamo a rendere unici i momenti da chi viene da noi per rilassarsi, divertirsi o semplicemente respirare l’odore del mare".

Rincari, difficoltà, cosa la fa andare avanti?

"I clienti in lacrime che lasciano la spiaggia ogni stagione e che tornano con il sorriso l’anno dopo. La brezza e l’odore del mare che respiro ogni mattina all’alba quando spiano la spiaggia, il mare è poesia anche quando è brutto tempo. Chi fa questo lavoro lo fa con cuore e passione, il business è secondario, almeno per chi come me, tra gli ombrelloni ci è cresciuto".