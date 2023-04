"Da monitorare tutta la città"

"La necessità di tutelare la città dal punto di vista ambientale è una responsabilità di cui deve farsi carico la politica e quindi anche il futuro sindaco.

La modalità attraverso cui si raggiunge questo obiettivo presenta aspetti tecnici che devono essere risolti da esperti cui il politico si deve affidare. Personalmente non sono tuttologo e non ho le competenze tecniche per stabilire il numero e il luogo più idoneo dove posizionare le centraline, quindi in caso di responsabilità di governo ci affideremmo a professionisti competenti.

I dati emersi dalla ricerca condotta nell’ambito del Pia (Progetto Inquinamento Atmosferico) coordinata dal professor Bonifazi, evidenziano come ad Ancona, soprattutto nelle aree centrali, la qualità dell’aria sia un serio problema per l’effetto combinato del traffico automobilistico, di quello del porto e di altri fattori. Proprio per questo motivo, ritengo necessario monitore tutti i quartieri, con particolare attenzione a quelli a ridosso del porto e della zona industriale.

I dati emersi dal piano ambientale ci dicono che non si può più perdere tempo, bisogna intervenire in maniera decisa e urgente, perché la salute degli anconetani non può attendere.

Quanto alle proposte riteniamo necessario procedere al censimento delle aree verdi, già previsto per legge e non attuato, al fine di poter stabilire quantitativamente e qualitativamente la capacità di assorbimento delle emissioni da parte delle piante presenti nel territorio ed avviare un piano di piantumazione con varietà arboree appropriate".