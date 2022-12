Da Morandi a Moro fino ad Alice Ecco i concerti in arrivo nel 2023

Ancora due mesi invernali d’attesa. Ma poi, per gli amanti della musica pop, ne seguiranno altri due ricchi di concerti, suddivisi nelle tre classiche location: le Muse e il PalaPrometeo ad Ancona e il Teatro La Fenice a Senigallia. E’ in quest’ultimo che nella giornata delle donne, l’8 marzo, Ron farà partire il suo nuovo ‘Sono un Figlio Live Tour’, che prende il nome dal nuovo album di inediti pubblicato recentemente dall’artista. Il cantautore ha scelto la dimensione teatrale per dare risalto ai nuovi brani e alla qualità di un repertorio che ha pochi eguali in Italia. Venerdì 24 sul palco del Teatro delle Muse salirà Nino D’angelo, che torna alla ribalta con ‘Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023’. Reduce da un lungo ‘viaggio’ estivo che ha fatto registrare praticamente ovunque il sold-out, il cantante partenopeo è pronto ad affrontare dieci concerti che toccheranno alcuni dei teatri delle più importanti città italiane, con una ‘trasferta’ in Svizzera.

Il giorno dopo, sabato 25, inizierà la stagione dei grandi live al PalaPrometo. Ad inaugurarla sarà Gianni Morandi con il suo tour dal divertente titolo ‘Go Gianni go! Morandi nei Palasport’, che evoca la parte più scanzonata e ‘rock and roll’ del repertorio dell’artista. Sarà l’ennesima avventura live dell’intramontabile cantante, che ritroverà il suo affezionato pubblico, composto ormai da almeno tre generazioni. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del ‘Jova Beach Party’, che hanno animato l’estate 2022 con originali performance e inediti duetti, e che hanno fruttato i brani ‘L’Allegria’, ‘Apri tutte le porte’ e ‘La Ola’.

Il mese si chiuderà alla Fenice di Senigallia in compagnia di Marco Masini, che il 31 porterà sulla spiaggia di velluto ‘T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme’. E’ il tour nato dall’esigenza di Masini di ringraziare il proprio pubblico per questi tre decenni trascorsi fianco a fianco e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi della sua carriera. Ritorno al Teatro delle Muse il 16 aprile, quando ad esibirsi sarà Ermal Meta. Si tratta della tournée teatrale che sarebbe dovuta partire il 26 febbraio scorso, ma interamente riprogrammata per la primavera 2023 a causa del Covid. I biglietti delle date teatrali del 2022, già acquistati in prevendita, rimangono validi per le nuove date. Chi non ha confermato la partecipazione al concerto potrà farlo dal 28 febbraio alla pagina www.clappit.comermal-meta-2022.

A fine mese (il 29), sempre alle Muse, protagonista sarà Alice, che interpreterà brani del grandissimo Franco Battiato, colui che più di ogni altro ha contribuito a lanciarne la carriera. Sarà l’occasione per riascoltare splendidi brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il 14 maggio, infine, il tour unplugged di Fabrizio Moro chiude proprio al teatro delle Muse di Ancona.