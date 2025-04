Da Moricone a Rota alla Fenice

Uno splendido concerto chiude degnamente la terza stagione di ‘Senigallia Concerti’. organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Lemuse e la direzione artistica affidata al Maestro Federico Mondelci. Domani sera (ore 21, info e biglietti 3351776042, info@fenicesenigallia.it e Vivaticket) al Teatro La Fenice il pubblico potrà ascoltare la ‘Rapsodia in Blu’ di George Gershwin e alcune delle più belle colonne sonore scritte da Ennio Morricone (‘Gli Intoccabili’, ‘Nuovo Cinema Paradiso’, ‘Marco Polo’, ‘La Leggenda del Pianista sull’Oceano’), per orchestra sinfonica, e da Nino Rota (‘Prova d’orchestra’, ‘Amarcord’, ‘Rocco e i suoi fratelli’, ‘I Clowns’, ‘La Strada’, ‘Il Padrino’, ‘Il Gattopardo’, ‘La Dolce Vita’, ‘Otto e 1/2’), per sassofono solista e orchestra sinfonica. Gli arrangiamenti sono firmati da Roberto Granata.

Sul palco saliranno l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, lo stesso Mondelci come direttore e sassofonista, e il celeberrimo pianista Maurizio Baglini Mondelci, forse basterebbe dire qualcosa sugli interpreti, vista la popolarità di cui gode il repertorio...

"L’Orchestra Sinfonica Abruzzese è stata già ospite della stagione, dove ha tenuto concerti sempre di grande successo. E’ una delle tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali riconosciute dal Ministero della Cultura. Avendola già diretta posso dire che il suo livello qualitativo è davvero molto alto. Maurizio Baglini ha suonato all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, al Teatro alla Scala, in Salle Gaveau a Parigi. E’ fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival. Nel 2022 è stato interprete solista all’inaugurazione di ‘Ravenna Festival’ con la Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding. Incide in esclusiva per Decca, e insegna pianoforte al Conservatorio ‘Monteverdi’ di Cremona".

Lui sarà il solista nella ‘Rapsodia in Blu’. Che dire di quest’opera, vero caposaldo del ‘900?

"E’ un’opera di importanza colossale nella storia della musica poiché ha rivoluzionato il concetto di concerto per pianoforte e orchestra introducendo elementi blues e jazz in un contesto classico".

Possiamo considerare il concerto un esempio dello spirito che anima la rassegna, cioé coniugare qualità e ‘popolarità’, proponendo opere note e altre magari meno conosciute dal grande pubblico ma in grado di avvicinarlo alla musica colta?

"Sì. Lo conferma il successo della stagione, che è stata molto fortunata. La sala è stata quasi sempre piena, con una grande partecipazione di giovani. Molti erano studenti delle scuole medie e superiori. Abbiamo fatto un percorso di preparazione coivolgendo i ragazzi all’interno delle scuole, e i loro insegnanti. Il risultato è stato molto, molto positivo".

E il pubblico ‘generale’?

"Beh, abbiamo avuto quasi tutti sold-out, in un teatro che ha circa 880 posti. Non è facile. Abbiamo organizzato undici concerti più un family concert. La novità è che abbiamo facilitato l’ingresso per ogni evento, non solo per il family concert. C’è stata un’integrazione con la città e l’intero tessuto scolastico. Molti giovani hanno scoperto la bellezza della musica classica, e anche quella di altri repertori, dimostrando grande entusiasmo. E così hanno allargato la loro cultura a vari generi, evitando di restare ‘inchiodati’ solo alla musica leggera".

Raimondo Montesi