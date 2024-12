Da Napoleone all’Europa. Gli obiettivi del turismo

Nel 2025 il turismo pronto a volare con una serie di iniziative di largo respiro, ma intanto il bilancio gli ha tributato pochissime risorse, meno di 40mila euro. Ci sono 3.300 euro per il trasferimento della sede da quella attuale di palazzo Camerata al nuovo sito dell’Urban Centre, al piano terra di Palazzo degli Anziani su piazza Dante, e 21.500 euro per iniziative varie. Da capire le modalità di attivazione della nuova consulenza con la società Sangiò, specializzata in campagne social, per cui sono stati messi a bando 120mila euro in quattro annualità: "Non è detto che utilizzeremo tutti i fondi annuali, magari un anno servirà una consulenza per 12mila euro e noi quel servizio specifico sfrutteremo" ha detto in commissione l’assessore Daniele Berardinelli.

Lungo l’elenco di iniziative annunciate, basato molto sul contributo della Regione come anello portante della filiera istituzionale: "Abbiamo in piedi un progetto con Atim per collegare e scambiare mete turistiche con il bacino di Nizza e della Costa Azzurra e con il nord Europa, Danimarca e Svezia – ha aggiunto Berardinelli – importante l’iniziativa coordinata dal Consiglio d’Europa ‘Destinazione Napoleone’ che ci collegherà con il Montenegro grazie al rinnovo della tratta navale di Adria Ferries da Ancona al porto di Bar. Nel 2025 tornano l’Ulisse Fest e Popsophia, ci sono concerti di grandi artisti al Del Conero, Zucchero, Ultimo e Pinguini Tattici Nucleari: su tutto ciò attiveremo dei pacchetti turistici. Speriamo che il 2025 possa essere l’anno del grande progetto con Dante Ferretti".