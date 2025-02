Da Napoli ad Ancona per tentare una truffa con una carta d’identità falsificata da Euronics

Prende un pullman a Napoli per arrivare fino ad Ancona, da Euroniscs, e comprare, tramite un finanziamento, un cellulare e una spazzola elettrica per capelli. Fin qui la cosa poteva essere anche normale ma quando la cliente si è presentata in cassa per concretizzare le pratiche di finanziamento, mostrando la carta d’identità di una donna nata e residente a Pesaro, sono arrivati i primi dubbi ai dipendenti.

La cliente parlava uno spiccato dialetto napoletano. Come poteva essere di Pesaro? Il personale di Euronics, il punto vendita che si trova alla Baraccola, in via Scataglini, si è insospettito e ha chiamato il 112. Una pattuglia della polizia è entrata nel negozio per controllare i documenti della donna, una 49enne. La cliente avrebbe ammesso che quella carta d’identità non era la sua. E’ stata arrestata per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, sostituzione di persona, truffa ed uso di atto falso. Le manette per la napoletana sono scattate giovedì pomeriggio. Ha tentato di accedere ad un finanziamento per l’acquisto di merce elettronica del valore di 2mila euro. Oltre alla carta di identità falsa aveva esibito anche la tessera sanitaria falsa, intestata ad un’altra donna che non era lei. In pratica aveva rubato l’identità ad un’altra persona, mettendo però la sua foto.

I documenti erano stati abilmente contraffatti, mancava la filigrana che attestava la loro veridicità. La 49enne ha passato la notte in una cella di sicurezza della questura e ieri mattina è stata portata in tribunale per la direttissima. La giudice Francesca Pizii ha convalidato l’arresto con l’obbligo di firma. La napoletana era difesa dall’avvocato Massimo Canonico e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 28 marzo. Intanto il questore Cesare Capocasa ha emesso contro la 49enne un foglio di via obbligatorio da Ancona fino al 2029.

ma. ver.