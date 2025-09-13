"Da noi i telefoni erano già banditi"

Scalda i motori per l’inizio della scuola l’Istvas di Monte Dago, il Vanvitelli-Stracca-Angelini, che porterà a sedersi sui banchi 750 alunni con un orario quasi pieno visto che già dal primo giorno si entrerà alle 8 e si uscirà alle 13 (solo le classi prime entreranno alle 9 lunedì). Per la novità dei cellulari vietati a scuola è stata studiata una soluzione. "Abbiamo comprato degli organizer – spiega il preside Francesco Savore – dei contenitori in plastica e in stoffa dove gli studenti potranno riporre, all’interno delle proprie classi, i cellulari spenti. Il problema può sorgere quando si devono spostare da una aula all’altra per fare laboratori. In quel caso possono prendere i cellulari e portarli con loro, rigorosamente spenti, riponendoli negli organizer dell’aula dove vanno. In alternativa possono essere tenuti negli zaini. L’importate è che non vengano tirati fuori e utilizzati, nemmeno per l’orario dell’intervallo perché il divieto è per tutta la permanenza a scuola". L’Istvas viene da un passato in cui c’era già il divieto del cellulare in classe. "Tranne che per qualche singola situazione e relativa alle attività didattiche il telefonino era già bandito. Ci muoveremo in continuità con il passato. Non c’è il divieto di portarlo ma di usarlo. Poi ci saranno delle deroghe, penso ad alcuni studenti che hanno un percorso educativo speciale, per ragioni prettamente didattiche. Tutti gli altri avranno, per determinati corsi in cui era utilizzato, dei tablet della scuola e i computer perché il cellulare in classe non ha deroghe per le lezioni normali". L’Istvas si sta preparando anche per la novità dell’esame di Stato. "Solo quattro materie che saranno scelte a gennaio. Poi torna il voto in condotta che farà media, con un 5 si viene bocciati, con un 6 si deve fare un esame di recupero".