Da novembre Filottrano senza pediatra. A breve un nuovo avviso regionale

Dal 3 novembre la pediatra in servizio a Filottrano cesserà l’attività per trasferirsi a Falconara. Appena saputolo, ci siamo subito attivati con l’Ast di Ancona per chiedere un rinvio e cercare un sostituto. A comunicarlo il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi (in foto), facendo luce su un problema che attanaglia diversi Comuni depauperati di pediatri e medici di medicina generale.

"Nonostante i tentativi (mobilità a tempo determinato), nessun pediatra ha accettato di venire a Filottrano. Una situazione grave e francamente difficile da accettare, che purtroppo riguarda sempre più spesso i piccoli Comuni. L’Ast ha ora dichiarato la nostra sede ’carente’, e pubblicherà un avviso regionale per inserire un nuovo pediatra a tempo indeterminato. Nel frattempo le famiglie devono scegliere un nuovo specialista tra quelli disponibili, come indicato nell’avviso Ast. Siamo impegnati al massimo per riportare il prima possibile questo servizio fondamentale a Filottrano".

L’ex presidente del Consiglio regionale Dino Latini aggiunge: "Da mesi si è lottato per evitare a Filottrano una carenza così importante, ma alla fine abbiamo perso un servizio fondamentale per molti cittadini. Sappiamo tutti che le carenze di personale sanitario hanno radici lontane, ma il nostro è tempo di responsabilità. Per questo, senza alibi, occorre trovare subito un pediatra per coprire la carenza. Ogni altra soluzione sarebbe soltanto temporanea o posticcia, in attesa che la disponibilità di medici, soprattutto di medicina generale e pediatri di libera scelta, torni a essere adeguata ai bisogni della sanità pubblica".