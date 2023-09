Da oggi a domenica ‘Gioco dell’Oca Verde’: un grande eco game

Torna l’appuntamento con il ‘Gioco dell’Oca Verde’ al Teatrino del Piano di Ancona. L’originale spettacolo di Marche Teatro-Teatro del Canguro va in scena da oggi a domenica (ore 18). Più che una rappresentazione teatrale è un grande ‘eco game’ pensato per spettatori di tutte le età che possono assistere o partecipare attivamente, diventando delle ‘pedine viventi’. Gli strumenti con cui giocare sono le macro-tessere e i dadi giganti. I giocatori sono chiamati ad affrontare divertenti prove di abilità per misurare la propria eco-compatibilità, come ad esempio suddividere correttamente una "montagna di rifiuti".