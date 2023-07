Da pensione a hotel: l’Elena compie 60 anni

L’Hotel Elena compie sessant’anni, il testimone raccolto dalla terza generazione. Da una piccola realtà che si affaccia sul lungomare Mameli, la famiglia Romagnoli è riuscita, nel tempo, a trasformare una pensione in un hotel a tre stelle che da anni vanta una clientela fidelizzata e che da altri tre si avvale anche dello chalet ‘Diciottozerozero’, dove i clienti possono trascorrere le giornate in spiaggia con la possibilità di consumare pranzo e cena. "Mio padre aveva quindici anni quando insieme a mio nonno ha iniziato a costruire l’hotel pietra su pietra, era lui a fare il muratore – spiega Simona Romagnoli, che insieme alle sorelle Sara e Debora da 11 anni gestisce l’hotel –. La società è iniziata nel 1963, quando mio padre aveva 18 anni: all’inizio era una piccola pensione che lui gestiva insieme ai miei nonni, poi ha conosciuto mia madre e anche lei ha iniziato a lavorare in hotel. Noi siamo cresciute lì, insieme ai nostri clienti che dopo quarant’anni scelgono ancora la nostra struttura, ogni anno vederli è un’emozione. Il salto da muratore a cuoco per Luigi Romagnoli è stato breve, è lui che ha preso le redini della cucina e a raccogliere il suo testimone è stata la figlia Debora: "Una cucina mari e monti – proseguono le sorelle Romagnoli – si va dal pesce alle pappardelle al cinghiale, ma sicuramente è una cucina tradizionale e casereccia, molto apprezzata dai nostri clienti: abbiamo cercato di mantenere anche questo aspetto, perché carta vincente non si cambia".

La novità è rappresentata dallo chalet pizzeria aperto nel 2020, un’altra sfida che le tre sorelle hanno vinto, inaugurando la struttura in piena pandemia, ma nonostante tutto, il successo è stato assicurato: "Mio cognato Francesco è pizzaiolo, istruttore della nazionale italiana pizzaioli – afferma Simona – siamo una grande famiglia, entrambi i miei cognati sono parte attiva della squadra, Andrea è il responsabile dello stabilimento". In ‘Diciottozerozero’ abbiamo deciso di proporre snack e pizza, piatti veloci da consumare in spiaggia o nei nostri tavoli adiacenti allo stabilimento. Lo chalet è aperto dalla colazione e per i nostri clienti dell’hotel rappresenta sicuramente un valore aggiunto, quello di poter fare colazione direttamente in spiaggia". Tutto fidelizzato, anche gran parte del personale: "Cerchiamo di mantenere sempre lo stesso personale che ormai fa parte della nostra grande famiglia".