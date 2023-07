Da Pergolesi ai grandi nomi della musica italiana, la tappa di Jesi

Hanno fatto tappa anche a Jesi i due protagonisti del "Primo itinerario musicale culturale italiano", un percorso di 7mila chilometri in giro per l’Italia per celebrare la bellezza del patrimonio musicale nazionale e valorizzare tutti quei nomi che hanno lasciato un segno nella lunga storia artistica del nostro Paese. Loro sono Leone Facoetti, 60 anni, e Pietro Barcella, 57 anni, entrambi di Villa di Serio (Bg) che si sono prefissi di toccare complessivamente 140 località e raggruppare oltre 250 tra compositori, musicisti e grandi interpreti. Tra questi il genio musicale marchigiano di Giovambattista Pergolesi.