Da Pesaro ad Ascoli, ecco la Donne del Vino

Le Marche sono pronte ad accogliere le Donne del Vino d’Italia per la Convention nazionale. La regione è stata infatti scelta come sede del meeting annuale che si terrà dal 20 al 24 giugno. Un programma itinerante che coinvolgerà tutte le province e darà l’occasione di fare promozione e formazione. ‘Le Marche le scoprirai all’Infinito’ è il nome del programma che attraverserà Ascoli Piceno, Recanati, Jesi, Senigallia, Pesaro (Capitale Italiana della Cultura 2024), Genga, Fabriano, Loreto e Ancona con la Riviera del Conero. "Le nuove frontiere del vino, tra cultura, turismo e benessere" è invece il titolo del convegno dal taglio nazionale organizzato al Palazzo Ducale di Pesaro, sede della Prefettura, per sabato 22 giugno. Tra visite in cantine e tour culturali ci saranno, tra le altre, anche visite guidate a Casa Leopardi, alla Basilica di Loreto, alle Grotte di Frasassi, alla Rotonda a Mare e alla Riviera del Conero. Per approfondire Doc e Docg sono previste due masterclass: ‘Il Metodo Classico nelle Marche’ e ‘I vini bianchi più longevi delle Marche’. Ogni momento conviviale sarà l’occasione per far assaggiare i vini autoctoni della regione.