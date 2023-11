Da piazza Roma al Ghettarello. Tutta la città sarà illuminata: "Gli eventi diffusi sono un bene"

Dal grande albero di piazza Roma alle periferie. Saranno ben 26 quelli di Natale dislocati in tutta la città e avranno varie altezze, da 6 a 16 metri. Ecco l’elenco: via Loggia (chiesa); via XXIX Settembre; piazza Don Minzoni; piazza Ugo Bassi; piazza Diaz; corso Amendola incrocio con viale della Vittoria; piazza San Francesco; San Carlo Borromeo; Palombare; piazza Salvo D’Acquisto; Collemarino (piazza Torricelli); Torrette; Posatora; Galleria Dorica; Poggio; Massignano; Aspio; Candia; Montesicuro; Gallignano; Sappanico; Ghettarello; Paterno; Casine di Paterno; Pietralacroce. Per il resto sarà un cartellone molto ricco che coinvolgerà anche le associazioni di categoria, da Confartigianato alla Cna, passando per Confcommercio e Confesercenti: "La diffusione degli eventi fa molto bene al nostro settore _ ha detto Luca Casagrande di Confartigianato _, lo chiedevamo da tanto tempo al Comune. Bene anche il viale finalmente illuminato e il coinvolgimento di tante aree della città". Sulla stessa lunghezza d’onda anche i rappresentanti delle altre sigle secondo cui "Ancona si sta rilanciando, ma anche noi commercianti dobbiamo fare la nostra parte, stare più aperti, crederci e valorizzare le attività" ha detto il rappresentante della Confcommercio. Per quanto concerne le iniziative, Confartigianato e Cna hanno messo in piedi percorsi e programmi diversi per non sovrapporsi. Confartigianato sarà particolarmente attiva al Piano per tutto il periodo natalizio coinvolgendo gli operatori della zona; mercatini, la slitta di Babbo Natale, l’esibizione della corale sulla scalinata dei Salesiani e tanto altro: la Cna, come confermato dal responsabile Raffaele Giorgetti, curerà con particolare attenzione la Galleria Dorica, il mercato di via Maratta e via degli Orefici. Sulla Galleria Dorica, dove l’amministrazione comunale creerà un luogo di incontro per talk, presentazione di libri, ecc. sfruttandone la favorevole posizione e la configurazione degli spazi. L’associazione di categoria curerà altri eventi oltre agli allestimenti che impreziosiranno anche il mercato di via Maratta, destinato ad ospitare produzioni tipiche e serate di intrattenimento. Stessa sorte per via degli Orefici.