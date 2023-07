Da Pisa per i "gappisti" "Libri così non si trovano"

Teresa Catinella, giovane studentessa dell’Università di Pisa, è arrivata ad Ancona l’altro ieri e si fermerà fino a stasera. Una ‘ter giorni’ dedicata alla ricerca di documenti legati ai movimenti Gappisti delle Resistenza nelle Marche. L’abbiamo incontrata nella sala di consultazione dei testi gestiti dall’Istituto di Storia delle Marche, a palazzo Camerata, sede di rappresentanza e temporanea dell’ente pubblico istituito per legge mezzo secolo fa: "Consultando la newsletter dell’Istituto Storico Ferruccio Parri, a cui sono iscritta, ho scoperto della problematica che stava investendo la vostra istituzione anconetana e marchigiana. Il tutto appena due giorni prima che partissi da Pisa per Ancona. Prima mi sono sincerata di cosa stesse accadendo e se ci fossero dei problemi. Roberto (Lucioli, l’archivista dell’ISM, ndr,) mi ha detto che potevo venire. Certo, se le cose dovessero andare male la prossima settimana, la possibilità di tornare ad Ancona sarebbe remota". La studentessa pisana sta facendo il dottorato dal novembre scorso e da Pisa, sede di una delle Università più importanti del Paese, è arrivata nel centro storico di Ancona per una ricerca particolare: "Libri come questi che sto consultando ormai non si trovano più in giro in tutta Italia _ spiega la Catinella _, ma soltanto qui. Nello specifico sto cercando documenti sulla presenza dei Gruppi di Azione Patriottica (Gap, ndr.) nella Resistenza in generale, a partire dai piccoli centri. Studiando le carte ho scoperto che nella vostra regione la loro presenza era molto importante e numerosa rispetto ad altre zone del Paese e ad altri contesti. La conferma l’ho avuta consultando l’Atlante Storico della Resistenza e così, incuriosita, ho scritto all’archivista Lucioli e lui mi ha fornito tutti i consigli di cui avevo bisogno. Sono partita ed eccomi qui per qualche giorno perché a Pisa e in Toscana non avrei trovato nulla di tutto ciò. Qui ho trovato relazioni gappiste molto interessanti". Teresa Catinella è una studentessa e appassionata storica e dunque quanto sta accadendo nelle Marche la preoccupa molto: "Sarebbe un dramma la chiusura del vostro istituto _ è il suo commento _, un dramma per tutti, per la comunità intera. Come un interruttore spento sulla cultura e sulla memoria. Un patrimonio simile va salvato in quanto unico e invece si sta facendo di tutto per lasciare i testi e i documenti dentro degli scatoloni stipati in depositi e magazzini. Gli istituti di storia stanno vivendo un momento molto delicato, rischiano di scomparire come le figure degli archivisti".