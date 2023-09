Da Pogacar a Van Aert è una parata di campioni

Riecco il Trittico Lombardo di ciclismo. Puntuale torna l’appuntamento con le tre grandi classiche lombarde: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Si svolgeranno rispettivamente il 28 settembre a Lissone, il 2 ottobre a Legnano e il 3 ottobre a Varese. Una tradizione che si ripete anno dopo anno, un’eccellenza dello sport internazionale portata avanti con passione e impegno dallo Sport Club Mobili Lissone, dall’Unione Sportiva Legnanese 1913 e dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Il Trittico è stato presentato a Palazzo della Regione Lombardia a Milano alla presenza di autorità politiche e sportive con in testa il presidente della Regione Attilio Fontana che ha dichiarato: "Il Trittico è il nostro fiore all’occhiello che dimostra l’entusiasmo di appassionati e giornalisti per un evento importante che racchiude tre gare di altissimo livello. Gare come Agostoni, Bernocchi e Tre Valli, nel nostro territorio hanno sempre riscosso un grande successo. Sosteniamo i grandi eventi sportivi: quest’anno abbiamo avuto i mondiali di scherma, gli europei di salto ostacoli, Il Gran Premio di Formula 1 a Monza, l’europeo di pallavolo. Ma il cuore della Lombardia pulsa sempre più forte per il ciclismo".

Tra i nomi più attesi alle tre prove il tricolore Simone Velasco, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, il vincitore del Giro d’Italia Primoz Roglic, Wout Van Aert, Giulio Ciccone, il francese Romain Bardet, i lombardi Lorenzo Rota, Fausto Masnada, Davide Ballerini, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Simone Petilli, Giacomo Nizzolo, Matteo Moschetti, Marco Tizza, Stefano Oldani, Andrea Piccolo, Alessandro Covi e Filippo Conca, Richard Carapaz, l’elvetico Marc Hirschi, il britannico Mark Cavendish, Thibaut Pinot e altre stelle del firmamento europeo.

Il Trittico scatterà giovedì 28 con la Coppa Ugo Agostoni-Giro delle Brianze-Gran Premio Banco BPM giunta alla 76sima edizione, partenza e arrivo a Lissone. Ultimo vincitore l’olandese Sjoerd Bax.

Lunedì 2 ottobre sarà la volta della Coppa Bernocchi numero 104, partenza da Parabiago e arrivo a Legnano. Ultimo vincitore il comasco Davide Ballerini. Infine, martedì 3 ottobre la 102sima edizione della Tre Varesine, partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese. Ultimo vincitore lo sloveno Tadej Pogacar.