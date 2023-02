"Da quei due rapper nessun rispetto Lì sono morti anche dei loro fans"

di Marina Verdenelli Non si aspettavano nulla e niente infatti c’è stato. I familiari delle vittime della Lanterna Azzurra erano preparati ieri alla mancata presenza in tribunale dei rapper Sfera Ebbasta e Fedez, chiamati a testimoniare nel processo dove è in discussione la sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra dove è avvenuta la strage di Corinaldo. Non vederli ha generato ancora delusione più che rabbia per un comportamento che hanno etichettato come una mancanza di rispetto per chi non c’è più e per chi soffre per quelle perdite. "Da certi artisti mi rendo conto che non si può pretendere che si prendano un impegno – ha detto Fazio Fabini, papà di Emma, la 14enne di Senigallia che è una delle vittime della Lanterna – Sono un’altra generazione, me ne rendo conto. Però dal punto di vista umano non sono sensibili. Non so quanto la loro presenza sia importante a questo processo ma due minuti del loro tempo potevano trovarlo. Non sono venuti per motivi di lavoro, hanno detto, anche noi lavoriamo, tutti noi abbiamo impegni anche più importanti magari dei loro perché ci danno da vivere e loro non riescono a trovare il tempo per venire? Poteva essere un gesto di...