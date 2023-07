Da Roma a "Chi l’ha visto?" "Chiedeva l’elemosina e piangeva"

di Sara Ferreri

"Chiedeva soldi piangendo a Roma, in zona Magliana, davanti a un supermercato, alla fine di marzo (dello scorso anno, ndr). Diceva che non aveva né da mangiare, né da dormire. Aveva un occhio livido e delle ferite sul viso". È la segnalazione arrivata alla trasmissione "Chi l’ha visto?" oltre un mese dopo la scomparsa di Andreea Rabciuc. Una segnalazione che ora rimbalza alla mente con forza. Ora che sono stati trovati resti di una donna trentenne nel quartiere Pigneto di Roma. Andreea Rabciuc oggi avrebbe 28 anni. La campionessa di tiro a segno di origini romene da tempo residente a Jesi, scomparve di primo mattino, il 12 marzo dello scorso anno, dopo un festino in un’angusta roulotte. Una festa tra amici: cinque ore che la ragazza ha trascorso con il suo fidanzato Simone Gresti (ancora unico indagato per sequestro di persona), il proprietario della roulotte parcheggiata accanto al suo casolare sulla Montecarottese e una loro amica che l’indomani ha iniziato un percorso per disintossicarsi dalla droga in comunità. Una serata turbolenta nella quale Simone e Andreea avrebbero litigato a lungo fino alla fuga di lei senza il suo cellulare, trattenuto dal fidanzato. Si sarebbe incamminata sulla Montecarottese scendendo verso Jesi a piedi poco dopo le 7, mentre lui sarebbe rimasto ancora venti minuti-mezz’ora nella roulotte per poi scendere in auto, anche lui verso Jesi, con l’altra amica a bordo per accompagnarla a fare un tampone per il Covid. Venti minuti, mezz’ora al massimo per sparire nel nulla.

L’indagine con il contestuale sequestro dell’auto, del telefonino, di un tablet e di un giubbotto di Gresti è partita subito dopo la scomparsa. Due le proroghe chieste e ottenute dal pm Irene Bilotta. A finire inghiottita nel nulla è stata una ragazza piena di vita che forse cercava di scappare da un "giro" sbagliato, come hanno fatto trapelare la mamma Georgeta e il suo compagno e come avrebbe raccontato lei stessa a degli amici romeni. Poco dopo la scomparsa della ragazza Simone era come ossessionato dalle ricerche di lei o di sue tracce sui social poi ha cercato di concentrarsi sul proprio lavoro che ha ripreso in maniera assidua. Al momento non è stato associato alcun nome allo scheletro rinvenuto in un canale di scolo al Pigneto di Roma.

L’inquietante segnalazione dalla capitale era arrivata via fax dalla zona Magliana da una signora alla redazione della trasmissione tv Chi l’ha visto? Sul luogo, un centro commerciale, alcuni negozianti hanno poi confermato di aver notato, in quei giorni, una ragazza simile ad Andreea, con piercing e un caschetto di capelli blu. Un tabaccaio ha confermato di averla vista chiedere l’elemosina davanti a un supermercato e una negoziante romana ha detto di averla vista passeggiare tra fine marzo ed aprile. Altre segnalazioni erano arrivate a poca distanza di tempo anche da Milano e Ancona. Seguendo la pista dell’allontanamento volontario indicata dal compagno di Andreea, dell’amica Aurora, del proprietario del casolare e della roulotte nella quale hanno trascorso l’ultima serata si potrebbe ipotizzare che la ragazza a piedi abbia raggiunto la stazione di Castelbellino o Castelplanio per arrivare fino alla capitale o che abbia trovato un passaggio. Con sé però non avrebbe avuto denaro né telefonino, trattenuto dal suo compagno il 44enne Simone Gresti, unico indagato (per sequestro di persona) dopo una notte di litigi.