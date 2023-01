Da "Rosalyn" a "La Lisistrata", doppio appuntamento al Piccolo

Doppio appuntamento con il teatro in questo weekend al ‘Piccolo’ di Jesi. Merito del ‘Festival Marche in Atti’, nato per eleggere la migliore compagnia teatrale amatoriale delle Marche. Stasera (ore 21.15) Teatro Drao e Teatro Tre metteranno in scena ‘Rosalyn’, mentre domani (ore 17.15) la compagnia Teatro dei Superpoteri presenterà ‘La Lisistrata’. Nato da un testo di Edoardo Erba, tra i più apprezzati autori teatrali italiani "Rosalyn" è un thriller psicologico, un gioco di specchi violento che non lascia via di scampo. La pièce parla di violenza, fisica e psicologica, di oppressione e soprattutto di repressione della nostra vera natura, che d’altronde è la vera fonte di tutte le problematiche di Esther, la protagonista. La storia inizia mentre Esther risponde a delle domande a proposito di una penna stilografica che lei dichiara di aver perso da tempo. Capiamo che la donna si trova in un commissariato di polizia e che la stanno interrogando in merito a un suo soggiorno in Canada quattro anni prima e la penna è stata ritrovata addosso al cadavere di un uomo rinvenuto a Toronto. La donna è una scrittrice di successo e quattro anni prima si trovava in effetti in quella città per presentare il suo nuovo libro e lì aveva conosciuto una donna delle pulizie, Rosalyn, con cui aveva iniziato un’amicizia. A questo punto si mischiano il presente, rappresentato dalla donna che risponde alle domande in commissariato, e i dialoghi fra le due donne a Toronto. Rosalyn confida all’amica di avere per amante un uomo violento che spesso la picchia. Esther, incita Rosalyn a denunciare l’uomo e ad ascoltare i suggerimenti che le vengono dalla pancia e non dalla mente, fino a che la situazione si stravolge fino ad arrivare all’omicidio. Tratta dall’opera di Aristofane, con l’adattamento e la regia di Victor Carlo Vitale, ‘La Lisistrata’ è la prima commedia la cui protagonista dà il nome al titolo e anche la prima ad occuparsi dell’emarginazione femminile. Già nel 411 a.c. Aristofane, dà un importante segnale in tal senso, con momenti e risvolti di profonda forza, smascherando il pensiero tradizionalista maschile, ridicolizzato e messo letteralmente ‘in mutande’.