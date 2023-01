Da sabato le messe del centro solo in Duomo

Come già annunciato da don Nino Nicotra, parroco dell’Unità pastorale del centro storico, a partire da sabato e fino a domenica 12 marzo inclusa, le celebrazioni domenicali e prefestive delle chiese parrocchiali del Centro storico si svolgeranno solo in Cattedrale e saranno quindi sospese quelle di San Biagio, Santa Lucia, San Mercuriale, Ravaldino, Schiavonia e Santissima Trinità.

Le messe in Cattedrale saranno celebrate il sabato alle 18 e la domenica alle 8.30, 10, 11.15 e 18. A San Biagio resterà una messa domenicale alle 10.30 nella chiesa delle Clarisse, più piccola e facile da riscaldare. Sul Carlino di ieri, il vescovo Livio Corazza ha sottolineato che le messe in centro sono comunque complessivamente 12 la domenica e 4 il sabato; ci saranno liturgie anche in quelle chiese che non sono parrocchia: San Pellegrino (sabato alle 17.30; domenica 8.30, 10.30 e 17.30), San Filippo Neri (sabato alle 19, domenica alle 12) e al Suffragio (sabato alle 18, domenica alle 11.15 e alle 18.30). Per quanto riguarda l’Epifania, ancora si seguiranno gli orari precedenti nelle singole chiese dell’unità pastorale del centro. Il vescovo Livio Corazza celebrerà la ricorrenza in Duomo domani alle 10.

La decisione di far convergere in Duomo tutte le celebrazioni delle chiese parrocchiali era stata comunicata da don Nicotra nel messaggio inviato ai parrocchiani in occasione del Natale, nel quale spiegava che tale scelta è motivata dall’alto costo delle bollette sottolineando che è "considerevole il rincaro dei prezzi di gas e luce, che molti di noi hanno potuto già constatare nelle utenze domestiche". Rimangono invece invariate le messe domenicali nelle chiese non parrocchiali del Centro storico, come pure le liturgie dei giorni feriali, che continuano regolarmente ad essere celebrate sia nelle chiese parrocchiali sia in quelle non parrocchiali. "È una decisione forte, dettata da una contingenza precisa – aveva affermato il parroco nel messaggio – spero che sarà accolta da tutti con un pregiudizio positivo e con spirito di fiducia e di responsabilità. Queste domeniche possono essere l’occasione perché le nostre comunità parrocchiali sempre più imparino a conoscersi e camminare insieme". Don Nino, inoltre, ha fatto sapere che è stato avviato un servizio navetta per coloro che hanno difficoltà a recarsi in Duomo e anche il servizio di segreteria di Unità pastorale che dal 9 gennaio sarà aperta ogni giorno, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, presso i locali parrocchiali di San Biagio in piazzetta don Garbin 8, e alla quale è possibile rivolgersi anche telefonicamente (0543 25775 e 351 9551718) per certificati, intenzioni di messe e informazioni.

Alessandro Rondoni