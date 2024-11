Da stasera Ancona si illumina. Ecco intanto l’effetto che fa

Le 18 in punto di oggi. Quando gli anconetani, e non, convoglieranno in piazza Roma e nei minuti successivi rivolgeranno il loro sguardo al grande albero. Acceso quello, dopo il tradizionale countdown con il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio e le altre autorità, si accenderanno anche gli abeti dei quartieri, dei borghi. E così le luminarie e le decorazioni al centro e al Piano, vuci bianche calde, color oro e rosso adorneranno i tronchi delle alberature. "Ancona che brilla", atto secondo. Al via 37 giorni di festeggiamenti per il Natale nella Dorica, che si concluderà il giorno dell’Epifania. Un Natale diffuso con il coinvolgimento di zone mai coinvolte prima e che, quest’anno, conoscerà nuovi luoghi per la festa. Si pensi a Piazza della Repubblica, rigenerata e riempita con il più grande presepe monumentale delle Marche e la stella cometa di 22 metri. Poco più a nord, nel cuore cittadino, toccherà poi allo show di Mario Rosini e la sua band per arrivare, in serata, al dj set promosso da Corto Dorico Film Fest, legato al mondo del cinema. E proprio sul cinema, non sono da escludere sorprese last minute. Bisognerà esserci, insomma, per "scartarle".

L’altro filo conduttore è quello della luce, la stessa che scalderà gli oltre cento alberi del Viale della Vittoria, nella passeggiata da mare a... magia che conduce fino al Passetto. E ancora i Corsi, Carlo Alberto, Garibaldi e Amendola, pronti ad indossare un abito scintillante. Sempre oggi partiranno gli spazi per i bimbi: dalla cerniera tra piazza Pertini (in cui è operativo il luna park e una pista di pattinaggio) alla Spina dei Corsi, con piazza Stamira che inaugurerà il confermato Bosco degli Elfi. Senza dimenticare piazza Cavour, anima dei mercatini e già colorata dalla ruota panoramica. Si farà festa anche in via degli Orefici e nelle frazioni. Per il centro è consigliato l’uso di navette e parcheggi scambiatori. Per arrivare alle 18 in punto. Quando Ancona che brilla entrerà nel vivo. Intanto ieri sera, le prove generali con tutte le luminarie accese per poco e per vedere l’effetto che fa.