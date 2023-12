Da Tamberi a Raffaeli. Impianti sportivi a pezzi. Quando i campioni devono alzare la voce

Il primo uomo del Coni delle Marche, il presidente Fabio Luna, conosce bene sia gli impianti sportivi della regione, sia le loro condizioni e le loro criticità. Ma riguardo ai due casi di Tamberi e Raffaeli apprezza la pronta risposta messa in campo dalle rispettive amministrazioni comunali di Ancona e Fabriano. "Quanto al PalaCasali è stato appena firmato il contratto di affidamento dei lavori – spiega Fabio Luna –, per la prossima stagione indoor sono stati stanziati oltre due milioni di euro". Altro discorso quello della ginnasta Sofia Raffaeli, che nei giorni scorsi ha sollevato il problema del riscaldamento del PalaCesari. Questo per la ritmica, visto che per la ginnastica artistica i marchigiani della nazionale si allenano al centro federale di Fermo. "La problematica dell’impiantistica sportiva la conosciamo tutti – prosegue Luna – e non è relativa solo alla nostra regione. Qui nelle Marche complessivamente non ci possiamo lamentare. Gli aspetti messi in evidenza negli ultimi periodi sono diversi, la pista di atletica è un problema che è stato evidenziato perché ne ha parlato un campione come Tamberi. Per Sofia Raffaeli è una questione diversa. Il fatto che a Fabriano ci sia la necessità di sistemare il palasport Cesari lo sanno tutti, e si sta cercando di trovare una rapida soluzione, se ne sono interessati sia il ministro Abodi sia il presidente del Coni nazionale Malagò. La preoccupazione per questo genere di problemi che ostacolano l’allenamento quotidiano dei nostri campioni esiste, certo, ma nello specifico entrambe le amministrazioni comunali hanno dimostrato subito sensibilità e superato già queste problematiche oppure dato ampie garanzie perché ciò avvenga al più presto".

g.p.