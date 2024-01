Da Tiziana Foschi a Valerio Fiori: "I personaggi di origini sentinesi"

"Oltre Luciano Rossi (della frazione Baruccio), autore di canzoni memorabili come "Se mi lasci non vale", Sassoferrato può vantare le origini di altri personaggi di assoluto rilievo in campo sportivo e culturale". Ne è convinto Fiorenzo Santini, ricercatore delle origini dei vip che hanno legami con le Marche. "Roma si sa – spiega Santini – è metaforicamente la città più grande delle Marche con i suoi circa cinquecentomila marchigiani di origine. Per fare un altro esempio, anche Tiziana Foschi ha solide radici sentinesi. Attrice, comica, ha fondato nel 1986 con Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Pino Insegno la Premiata Ditta ed è regista teatrale e sceneggiatrice. Un’ottima carriera televisiva la sua, cinematografica e teatrale. Senza mai dimenticare, però, le proprie origini marchigiane". "Tiziana Foschi – aggiunge Santini – ha collaborato in tv in tantissimi programmi di successo con Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini, Gianni Boncompagni, Paolo Bonolis, Giancarlo Magalli e Fabio Fazio. Sono seguite tantissime esperienze in teatro con Massimo Giuliani, Cesare Bocci che tra l’altro è nato a Camerino e con Rossana Casale un’opera teatrale-concerto sul jazz. Ha curato spesso anche tematiche di impegno sociale. Nel cinema ha lavorato tra gli altri con Massimo Cappelli, Alessandro Benvenuto e Pupi Avati. Questo tenendo sempre ben stretti i suoi legami con Sassoferrato (in particolate con la frazione Castiglione), dove viene ancora appena può e dove ha portato le sue opere teatrali sia come regista che come attrice". Ma Luciano Rossi e Tiziana Foschi non sono gli unici che hanno un legame con Sassoferrato, un legame che per Santini andrebbe valorizzato. "Di origini sassoferratesi è anche Valerio Fiori, grande portiere con ben 229 presenze in serie A con Lazio, Cagliari, Fiorentina, Piacenza e Milan e in seguito allenatore dei portieri con lo stesso Milan, con lo Shenzen in Cina, col Deportivo La Coruna (qui come vice allenatore addirittura), Napoli, Genoa e Valencia". "Da giocatore – aggiunge Santini – è arrivato a vestire la maglia della nazionale under 21 ben quattro volte, vincendo praticamente tutto con il grande Milan di Berlusconi". E poi c’è Elisa Polli, nata invece proprio a Sassoferrato nel Duemila, attaccante di punta dell’Inter femminile, ha già esordito nella nazionale maggiore nella partita contro il Brasile il 10 ottobre 2022. Cresciuta a Matelica e nella Jesina, ha davanti una ottima carriera".

Sara Ferreri