Da trent’anni impegnata nello sviluppo sociale

Istituita trenta anni fa per onorare la memoria di Gabriele Cardinaletti, la Fondazione Cardinaletti "è nata per fare e per conquistare il diritto della critica attraverso le attività che svolge, tutte finalizzate allo sviluppo sociale attraverso lo sport e la cultura". L’amore per la città è l’altro elemento di coesione intorno al quale operano da anni in maniera concreta e costante gli oltre settecento soci tra fondatori, onorari e ordinari (tra questi Roberto Mancini, Mason Rocca, Giovanna Trillini, Alberto Rossini, Luca Marchegiani, Stefano Cerioni, Valentina Vezzali ed altri conclamati campioni dello sport jesino). Nell’ambito di ‘Jesi e il 900 verso il 2050’, ieri l’incontro con l’ex ct della nazionale italiana Roberto Mancini.