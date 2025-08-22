Dà una testata alla moglie. Le rompe il naso: ammonito

Dà una testata alla moglie e le rompe il naso. La violenza è stata compiuta da un uomo di 50 anni che, a seguito di comportamenti aggressivi nei confronti della donna, avvenuti in precedenza, era stato raggiunto anche da un avviso orale del questore, per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era stato invitato a cambiare atteggiamento, rispettando la moglie e non alzando le mani sulla donna per nessun motivo o per lui sarebbero state attuate misure più gravi. L’avvertimento non ha fatto cessare i suoi comportamenti lesivi tanto che nei giorni scorsi è tornato all’attacco ed è arrivato a picchiare la moglie di nuovo, provocandole la frattura del setto nasale e la corsa in pronto soccorso. In casa era scoppiata una discussione e il 50enne, che farebbe uso anche di alcol, si è sfogato sulla consorte dandole una testata fortissima. Per lui adesso è arrivato anche l’ammonimento del questore, scattato d’ufficio, senza il bisogno che la donna lo denunciasse ancora. Durante l’ultima aggressione si era allontanato da casa, dopo averle dato la testata sul naso, ma poco dopo era rientrato più nervoso di prima e nonostante fossero intervenute anche le forze dell’ordine. Voleva picchiare ancora la donna. In preda ai fumi dell’alcol ha cercato di aprire la porta di casa e una volta dentro ha colpito la moglie con un pugno in testa. Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini ed è stato chiamato di nuovo il 112. Nell’abitazione è arrivata la polizia che ha messo in sicurezza la consorte procedendo a verbalizzare l’accaduto. Trattandosi di condotte che si inseriscono nell’ambito di una condizione di violenza domestica, con le due parti legate da una relazione affettiva, il questore Cesare Capocasa ha adottato nei confronti del 50enne il provvedimento di ammonimento d’ufficio, vale a dire in assenza di una specifica richiesta da parte della persona offesa. Quello emesso è il 56esimo provvedimento emesso dal questore dall’inizio di gennaio. La polizia rammenta che, come viene esplicitamente comunicato anche al destinatario della misura all’atto della notifica, qualora una persona già ammonita continua a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle forze dell’ordine, senza che occorra una specifica querela. Tutte le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale della Polizia di Stato YouPol, scaricabile gratuitamente sui devices Apple o Android.