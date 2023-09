Da Venezia al cinema Gabbiano: "Io capitano" di Matteo Garrone apre la stagione con apericena

@Il Cinema Gabbiano di Senigallia riparte ufficialmente con la nuova stagione autunnale. Domani sera (ore 21.15) sarà proiettato ‘Io capitano’ di Matteo Garrone. Il film, presentato in questi giorni in concorso alla 80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, si ispira alle storie reali di tanti ragazzi che hanno compiuto il drammatico viaggio di migrazione, divenuto nel mondo contemporaneo una vera e propria odissea. Protagonisti sono Seydou e Moussa, che partono da Dakar, in Senegal, per attraversare il deserto e le sue mille insidie, per poi affrontare i pericoli del mare aperto e uomini pieni di ambiguità e ipocrisia. L’evento è stato organizzato insieme all’Associazione "Mutuo appoggio nelle emergenze" (ex Brigate Volontarie per l’Emergenza Marche), che provvederanno a organizzare un apericena (ore 20).