Da Vito Mancuso a Oddifreddi: filosofia e scienza protagoniste

I big della scienza e della filosofia oggi e domani si confronteranno nella città della carta. A parlare di "scienza e sapienza" oggi (ore21) a palazzo del Podestà Vito Mancuso celebre teologo, filosofo e accademico. "Il fatto che Dante abbia collocato Ulisse all’inferno – spiega Mancuso - mostra l’ambiguità dell’eroe greco, che può essere considerato tanto un eroe quanto un consigliere fraudolento. Allo stesso modo esiste un’ambiguità della scienza, la cui potenza cognitiva può essere fonte di progresso e di salute quanto di crisi ambientale e di morte. È solo una rinnovata alleanza tra scienza e sapienza a poter garantire quel controllo umano grazie al quale la scienza opera solo in funzione del bene dell’umanità". Tra i numerosi relatori domani alle 11 a palazzo del Podestà il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi. Noto per le sue prese di posizione radicali contro le "verità" della Chiesa, Oddifreddi parlerà delle "Pillole matematiche" come a suggerire che una pillola matematica al giorno leva il medico di torno. "La malattia da curare – spiega lui stesso - è l’analfabetismo matematico di cui soffrono il mondo intero, in generale, e il nostro Paese, in particolare. Risulta infatti da anni che i ragazzi hanno un grande deficit nelle competenze di italiano e di matematica e le due cose non sono separate: leggere, scrivere e far di conto era l’obiettivo minimale posto dalla legge di istituzione della scuola pubblica obbligatoria (Regno Sabaudo, 1859)". Il via alla festa della scienza e della filosofia che si svolge tra Fabriano e Foligno (dove ieri è stato inaugurato alla presenza di Romano Prodi) oggi sarà alle 10 al teatro Gentile interverrà Paolo Benanti, professore della Pontificia Università Gregoriana su "la resistibile ascesa di ChatGPT", chat basata sull’intelligenza artifciale, in dialogo con Roberto Battiston, prof di Fisica Sperimentale all’Università di Trento. Tra gli ospiti domani alle 10, 30 al complesso di San Benedetto anche l’ingegnere Silvia Sangiorgi responsabile Esa che parlerà del "viaggio dell’Esa verso Marte cercando la risposta alla domanda: Siamo soli nell’Universo?". Prenotazioni su: www.festascienzafilosfia.it

Sara Ferreri