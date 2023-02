Dagli archivi del Comune spunta un registro contabile del 1866

Gli esperti archivisti hanno rinvenuto un registro contabile datato 1866. È il documento più vecchio rintracciato e catalogato durante l’intervento di riorganizzazione dell’archivio comunale di Ancona. Gli 007 della memoria storica cittadina hanno lavorato senza sosta per due mesi all’interno del deposito archivistico di Collemarino e in due locali di Palazzo del Popolo, uno dei quali collegato all’anagrafe. Il risultato è molto importante perché è stato possibile catalogare materiale storico e di deposito (entro un periodo di 40 anni), sistemarlo su sopporti digitali e metterlo per quanto possibile a disposizione della cittadinanza. Documenti come quelli legati al catasto possono già essere consultati in caso di permessi a costruire, bonus. Per quanto concerne il resto, dagli atti di nascita, morte, matrimonio ecc, sarà necessario un ulteriore sforzo che potrebbe durare anni. Intanto sono stati presentati risultati del primo intervento, coordinato dal Comune di Ancona e dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche. Un percorso partito nel 2021 che tra l’1 settembre e il 30 novembre scorsi che ha visto all’opera esperti archivisti della ditta Ebla, capaci di sistemare i depositi comunali dell’archivio: "Oltre a catalogare tutto il materiale trasferendolo su supporti analitici abbiamo ordinato il materiale procedendo anche a un’opera di scarto _ hanno spiegato Pamela Galeazzi e Francesco Montesi della Ebla _. In accordo con le autorità e seguendo i dettami di legge abbiamo potuto inviare al macero circa un quinto dei 20mila tra faldoni, registri, buste e scatole che erano presenti nel deposito di Collemarino; circa 600 metri lineari e 4.000 pezzi. L’archivio era diviso in sezioni, dallo stato civile ai lavori pubblici, la ragioneria e così via. Dentro c’erano documenti dal 1866 al 2014 e la parte ‘buona’ è stata divisa in singoli file per argomento". Dentro anche alcuni sotto archivi, tra cui quello del Teatro Stabile delle Marche: "Il recupero dell’identità culturale di un territorio passa anche da questi interventi _ ha aggiunto Rosangela Guerra della Soprintendenza delle Marche _. Eravamo nel limbo, dover decidere cosa salvare e cosa inviare al macero, cosa conservare a fini storici e il superfluo. Dentro c’erano documenti dell’amministrazione generale, del protocollo, la corrispondenza, le delibere di giunta e del consiglio comunale e così via". Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla cultura, Paolo Marasca: "Quando si organizza una conferenza stampa sugli archivi io sono felice. Si tratta di un tesoro, della storia del territorio. Per questo l’amministrazione ha fatto la sua parte e la cosa non è automatica. Un’opera fondamentale, tra mappatura, digitalizzazione e messa a disposizione della cittadinanza di materiale archivistico importante". Ricordiamo che presso l’Archivio di Stato di Ancona ci sono documenti inerenti l’amministrazione che arrivano fino al 1954.