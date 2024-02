Dagli spettacoli ai film d’animazione, una ricca rassegna per ragazzi

Tanti appuntamenti per i più piccoli grazie a Marche Teatro/Teatro del Canguro.

Al Teatrino del Piano di Ancona da domani a domenica (ore 180) va in scena lo spettacolo ‘Che paura!/Storie s-composte’, con Cecilia Raponi, Natascia Zanni, Lorella Rinaldi. La produzione del ‘Canguro’ sarà replicata il 23 e 24 febbraio, dall’1 al 3 marzo, dall’8 a al 10 e il 15 e il 16 marzo.

Lo spettacolo è diviso in due parti: nella prima i bambini assisteranno "composti" a brevi racconti e letture che hanno per tema la paura; nella seconda, lo spazio scenico si sposterà in platea, i bambini saranno invitati a sedersi a terra "s-composti" e le storie si distenderanno insieme a loro, in un sorriso, in un sussurro, in un dolce arrivederci.

Al Cinemuse domenica (ore 18) sarà proiettato il film d’animazione ‘Lorax il guardiano della foresta’ , diretto da Chris Renaud e Kyle Balda. Nel cast vocale della versione italiana ci sono Danny DeVito e il cantante Marco Mengoni. Ted è un ragazzo nato e cresciuto in una cittadina ‘artificiale’: gli alberi funzionano a batterie, il suolo è di plastica, tutto è automatizzato e non si distingue tra estate e inverno. Un giorno Ted, viene a sapere da Audrey, la ragazza dei suoi sogni, che se un ragazzo le avesse portato un albero vero e vivo, lei lo avrebbe sposato.

Allo Sperimentale domenica 25 ospita la compagnia Eccentrici Dadarò mette in scena ‘A pesca di emozioni’, spettacolo tratto da "I colori delle emozioni" di Anna LLenas. Protagonisti sono due uomini di un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì che risiedono le emozioni.