Dagli Usa per la città della carta "Fieri del legame con Toronto"

Ventidue studenti dell’università di Toronto - Facoltà di Arti e Scienze – stanno soggiornando a Fabriano accompagnati dal professor Paolo Granata, esperto di cultura del libro e membro dell’Unesco in Canada. In Italia gli studenti fanno base a Siena per poi intraprendere singoli viaggi alla scoperta delle ricchezze culturali e artistiche italiane. Il corso del prof è incentrato sul libro italiano rinascimentale e ispirato alla figura dello stampatore e umanista veneziano, ma originario di Bassiano, Aldo Manuzio. Al motto di "Festina Lente", affrettati lentamente, rappresentato nella celebre marca tipografica di Manuzio, gli studenti dell’università di Toronto hanno visitato i luoghi più rappresentativi della storia e cultura del libro in Italia. Quello a Fabriano è stato il primo di una serie di viaggi di studio che il gruppo farà. Accolti a Fabriano con grande entusiasmo dall’Amministrazione, gli studenti hanno visitato il Museo della Carta e della Filigrana, la Pinacoteca, la Pia Università dei Cartai e hanno svolto dei workshop sulla realizzazione di carta filigranata. Ieri la visita guidata al Teatro Gentile, all’Oratorio della Carità, al Museo Guelfo, alla biblioteca multimediale Sassi e all’archivio storico. "Fabriano è universalmente conosciuta come la città della carta e della filigrana – commenta il sindaco Daniela Ghergo - ospitare per delle giornate di studio i giovani studenti della prestigiosa università di Toronto guidati dal prof Granata è per noi un onore e un’occasione di scambio culturale che negli anni a venire rinsalderanno un legame culturale destinato a crescere e a valorizzarsi".