Dai banchi del liceo a quelli del Consiglio

Dai banchi del liceo Cambi, vissuti in periodi differenti, ai banchi del Consiglio comunale, tra le new entry. Anche due under 30 faranno parte della legislatura Signorini-bis: il 28enne Matteo Maculan e il 23enne Francesco Mancinelli. Il primo ha incassato ben 213 preferenze, risultando nettamente il più votato della lista Direzione Domani a sostegno del riconfermato primo cittadino Stefania Signorini. Il secondo ha centrato un brillante terzo posto nelle fila del Pd accanto alla candidata Annavittoria Banzi. Nell’estate in cui Matteo si diplomava al liceo, Francesco iniziava il suo percorso. Non si sono incrociati per un anno nei corridoi di scuola, ma il destino aveva già messo in conto che - di lì a breve - si sarebbero incontrati ai poli opposti dell’emiciclo cittadino: Maculan in maggioranza, Mancinelli all’opposizione. "L’emozione è indescrivibile perché questo traguardo era inaspettato – riconosce Maculan, dottore in Giurisprudenza e impiegato nel mondo dell’ambiente -. La cosa che più mi rende felice è la vittoria al primo turno che ha legittimato il grande lavoro fatto dall’amministrazione in questi anni. Devo ringraziare le persone che hanno creduto in me, con l’auspicio che anche io possa iniziare a credere un po’ di più in me stesso. La volontà è quello di poter essere un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno e prometto di mettermi a disposizione con la massima umiltà per il bene di Falconara". A ruota Mancinelli, laureato in Lettere moderne e iscritto alla magistrale di Filologia moderna: "Nonostante il buon risultato viste le preferenze, prevale l’amarezza per la sconfitta netta – analizza -. Ma in questo periodo ho avuto modo di lavorare con persone fantastiche che hanno come obiettivo primario il bene di Falconara. Alcune di queste mi accompagneranno nell’esperienza in Consiglio, certo che sapranno aiutarmi ed indirizzarmi in quella che per me è un’avventura totalmente nuova. Cercherò di porre l’attenzione sulle problematiche giovanili, visto lo scarso interesse mostrato dalle precedenti amministrazioni".

Giacomo Giampieri