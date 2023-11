Dai Cargo ai lavori. Verso la riqualificazione dell’ aerostazione aspettando Amazon

Non solo voli. L’Ancona International Airport poggia la sua attività anche su altre direttrici: dall’aerospaziale al cargo, alla manutenzione degli aerei.

Tutti settori che per la società significano anche maggiori introiti da poter reinvestire per lo sviluppo dello scalo. In particolare il settore cargo, per il quale il Sanzio è riconosciuto scalo di rilevanza nazionale, si attende l’apertura del grande hub di Amazon a pochi passi proprio dell’aerporto. Il centro di smistamento del colosso americano, in via di realizzazione, è il più grande d’Europa e sarà pronto a novembre del prossimo anno per entrare in funzione a febbraio del 2025. Amazon per lo spostamento merci con gli aerei ha un accordo con Dhl che è già presente nello scalo e che, non a caso, poco tempo fa ha allungato il suo accordo di permanenza al Sanzio per altri dieci anni.

Senza dimenticare che, vista l’importanza dell’hub in Vallesina, Amazon potrebbe anche allargare i suoi orizzonti.

Al momento il gigante dell’e-commerce ha una sola base aerea che è posizionata a Lipsia, ma non è da escludere che possa essere interessato a intavolare una progettualità per l’Aeroporto delle Marche.

E passiamo all’aerostazione.

Da tempo si parla della riqualificazione del corpo centrale. Sono stati redatti vari progetti di massima, ma adesso sembra che si possa entrare nel vivo. Entro fine anno sarà presentato a Enac, dalla società di gestione, il masterplan con i progetti infrastrutturali che si vogliono realizzare nello scalo. Una volta che saranno date le autorizzazioni si potrà procedere con interventi anche per l’aerea dei parcheggi.