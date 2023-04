Dai Coma Cose a Morandi Via alla stagione di concerti

di Raimondo Montesi

Dal Teatro delle Muse al PalaPrometeo, passando per lo Stadio del Conero. Ma anche dal Mamamia al Teatro La Fenice, passando per piazza Garibaldi. Corre lungo l’asse Ancona-Senigallia la bella stagione dei concerti pop. Ma sarà maggio il mese più ricco di eventi, al punto che si registreranno delle ‘sovrapposizioni’ di eventi. Aprile in realtà offre poco, con due appuntamenti diversissimi tra loro: i Coma Cose al Mamamia di Senigallia (il 22 e il 23), duo milanese poprap composto da Fausto Lama (alias Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), e Alice al Teatro delle Muse (il 29), dove la raffinata cantante interpreterà alcuni dei brani più intensi di Franco Battiato, colui che più di ogni altro ha contribuito a lanciarne la carriera. Maggio si aprirà con Niccolò Fabi, che il 5 porterà il suo ‘Meno per meno tour’ alle Muse La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. Con Max Pezzali, atteso venerdì 12 e sabato 13, ci si sposterà al PalaPrometeo, dove il popolare cantautore farà rivivere l’atmosfera respirata a San Siro, con il doppio concerto con cui ha celebrato i trent’anni di carriera. E qui c’è la prima sovrapposizione. Il 13 maggio, alle Muse, sarà di scena Fabio Concato con il suo ‘Musico Ambulante Tour, occasione per ascoltare i successi di un’intera carriera, fino all’ultimo album che dà il titolo al tour. Sempre le Muse, il giorno dopo, ospiteranno il tour unplugged di Fabrizio Moro, che si chiuderà proprio nel Massimo dorico. Anche qui c’è un ‘doppione’, nel senso che il 14 ci sarà un altro concerto, quello degli Inti-Illimani affiancati dal cantautore Giulio Wilson. La sede è il Teatro La Fenice di Senigallia, la stessa che pochi giorni dopo, il 21, ospiterà Simone Cristicchi, uno dei cantautori più impegnati (anche a teatro) della scena nazionale. A giugno per ora c’è da annotare solo il concerto di Tananai al Mamamia (il 24), mentre luglio si presenta alla grande. Nella prima metà del mese sono previsti i concerti di Gianni Morandi, il 6 in piazza Garibaldi a Senigallia, e Tiziano Ferro, l’8 allo Stadio Del Conero. Ferro è attesissimo, anche perché il tour è stato rinviato due anni fa per il Covid. C’è poi il festival ‘Spilla’ di Ancona, che finora ha rivelato due nomi del programma: Daniel Norgren, il 13, e i Verdena, il 14. Entrambi alla Mole Vanvitelliana.