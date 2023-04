Dai fiori, ai fumetti al barbecue Proposte per il lungo weekend

Un weekend ricco di eventi ad Ancona, con un’appendice decisamente ‘appetitosa’ martedì 25. A essere presa d’assalto domani e domenica (ore 10-19) sarà la Mole Vanvitelliana, sede di ‘Ancona Comics & Games’. Dalle 10 alle 19 la fiera del fumetto attrarrà migliaia di persone. L’ospite d’eccezione è l’attore e doppiatore Pino Insegno, voce di personaggi come Stan Smith di ‘American Dad!’, protagonista di un’intervista meet&greet domenica alle 15. Tra gli altri ospiti Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Letizia Turrá, Giorgia Vecchini e Elisa Rosselli, con il musical ‘DisneiAmo, la cantante Elisa, con un concerto dedicato al Winx Club. Fra i disegnatori spiccano Felinia & Ribosio, alias Sketch & Breakfast, celebri per le loro vignette umoristiche, che regaleranno la loro litografia a chi andrà a trovarli. C’è poi Francesco Masetti, che auto-produce con il collettivo Robocake. Importante è la Self Area, dedicata agli artisti che autoproducono i loro lavori e alla piccola editoria. E ancora: tornei ludici, la zona KPOP, l’area giochi, lo spazio arcade, la gara cosplay condotta dal pianista e TikToker Edoardo Brugnoli, l’intrattenimento ispirato da Harry Potter, la shooting zone per fotografarsi e l’area comfort food con cibo d’oltreoceano. In piazza Pertini domani e domenica torna ‘Curiosando’, il consueto mercatino di vintage, collezionismo e artigianato, anticipato di una settimana per via della Fiera di San Ciriaco. Ben 90 espositori portano in piazza ogni cosa: abbigliamento, orologi, libri e fumetti, dischi in vinile e cd, ceramica antica e moderna, utensili da cucina, corredi, lego, giocattoli, fotografie, armadi e tavoli, tappeti, cornici e specchiere... Domenica, ma anche lunedì e martedì, corso Garibaldi si trasformerà in un ‘Giardino in Fiore’, in un trionfo di piante floreali, fra cui peonie, rose, ortensie, gerani, bulbi, ma anche piante per bordure e rocciati, rampicanti, aromatiche, piante cactacee e orchidee. Chi ha grandi spazi aperti potrà scegliere fra alberi decorativi da giardino, arbusti e piante da frutto, vasi, terrecotte, attrezzi per il giardinaggio e arredi. Martedì 25 (e poi l’1 maggio) la Raval Family alla Tenuta Moroder propone BBQ - Peace Pork & Music, evento a base di cibo, vino, musica, balli e natura. Un evento ideale sia per i ragazzi che per le famiglie. Imperdibile il barbecue ‘Grigliata italiana’. Ma ci saranno anche piatti per vegetariani, vegani e celiaci. Tra le conferme: Maya Senza Glutine, Octofood e Gelati Radicali. Su due grandi dancefloor il 25 aprile si potrà ballare con i dj del REDD - Raval Electronic Dance Department (techno, elettronica), e con Toky & Alteria da Virgin Radio e Mata Jr (rock). All’evento si accede solo con i bus navetta che partiranno dal parcheggio dello Stadio del Conero.