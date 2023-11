Dai greci alla Repubblica Romana. Le monete della zecca di Ancona

La moneta è un elemento economico condiviso e accettato in tutto il mondo. Le sue funzioni sono praticamente tre: unità di conto, strumento di pagamento, riserva di valore. Le sue origini a oggi conosciute risalgono al III millennio a.C., quando in Mesopotamia si iniziano a utilizzare metalli a peso in sostituzione del baratto, che fino ad allora era lo strumento usato per lo scambio diretto e reciproco di un bene o un servizio. Per il suo uso la moneta è quindi qualcosa che ci consente di conoscere storia, vita ed economia di una comunità, di un popolo o un luogo. Per chi volesse intraprendere questa strada di conoscenza per ciò che riguarda Ancona, c’è un libro, fresco di stampa: "Il cavaliere e le chiavi. Venti secoli di iconografia delle monete di Ancona". Edito da Affinità Elettive, il volume è il risultato di un’attenta ricerca eseguita da Piero Romagnoli, ingegnere elettronico animato dalla passione per la numismatica e che studia da più di trent’anni le monete emesse dalla zecca di Ancona. "Non è un testo di numismatica e neanche un libro di storia, e nemmeno di economia – scrive l’autore nell’introduzione del libro –, anche se di monete, di storia e di economia si parlerà a lungo in tutte le pagine. Il tema centrale è invece costituito dalle immagini". E nel libro di immagini ce ne sono molte, dalla prima e misteriosa moneta greca risalente al III secolo a.C. con il profilo di Afrodite e del gomito al Baiocco della Repubblica Romana del 1849, utilizzato, secondo un racconto leggendario, anche come proiettile per cannoni per respingere l’assedio dopo avere esaurito tutte le munizioni. Questo libro si legge tutto di un fiato, in modo scorrevole e semplice, perché non elenca le trecentoventi monete emesse dalla zecca di Ancona, ma spiega che cosa è coniato su di esse, "perché ci sono determinate scritte e immagini e che cosa queste significano nel periodo in cui furono coniate". Immagini come la croce elemento comune a tutte le monete europee nel Medioevo o san Ciriaco raffigurato con il pastorale in mano alla maniera bizantina, il cavaliere simbolo della città che nelle monete cavalca sia a destra che a sinistra o le chiavi decussate di san Pietro che segnarono il passaggio di Ancona dall’indipendenza allo Stato della Chiesa. Il libro è ricco di particolari, alcuni poco noti, della città attraverso i secoli, che se da un lato stuzzicano la curiosità, dall’altro portano il lettore a conoscerla da una angolazione diversa e poi sicuramente nuova.