Dai lecci tagliati al bosco. Alle Terrazze 187 piante. La casa cinematografica crea un ambiente profumato

Un bosco fiorito e profumato arricchito di 187 piante nuove che nella primavera del prossimo anno regaleranno un paesaggio più variegato e più attinente alla macchia mediterranea alle pendici del Conero.

La spiaggia delle Terrazze, a Portonovo, avrà quella biodiversità su cui il Parco punta a ripristinare. Dopo il contestato campo da tennis, realizzato nell’autunno scorso con il taglio di diversi lecci e polloni, per realizzare il set del film "Il Maestro" (prossimamente in uscita al cinema), la casa cinematografica ha ripristinato lo stato dei luoghi suscitando però molte perplessità sull’effettivo intervento di miglioramento che la spiaggia avrebbe guadagnato.

La zona, fino ad una settimana fa, sembrava ancora un cantiere con nastri biancorossi per delimitare il bosco e l’arrivo di un solo gioco nuovo per i bambini, uno scivolo con la scaletta di legno. Per capire bene cosa effettivamente è stato fatto di migliorativo il Carlino ieri mattina ha fatto un sopralluogo con i carabinieri forestali. I militari, nei mesi scorsi, hanno controllato passo dopo passo la situazione e la messa a dimora delle piante promesse dalla Indigo Film per avere certezza che l’ambiente naturale non fosse stato cambiato.

Ad accompagnare il Carlino c’erano il maresciallo Andrea Visconti, comandate della stazione carabinieri forestali del Conero, e l’appuntato scelto Cristina Canale. "Le piante messe a dimora le abbiamo contate – ha detto Visconti – ci sono tutte e la ditta che ha effettuato il lavoro, per conto della casa di produzione cinematografica, ha il compito di sostituire quelle che eventualmente si dovrebbero seccare da qui a tre anni. La cura e l’innaffiamento spetta invece alla ditta che ha in appalto i servizi della spiaggia".

Dalla lista delle 187 piante risultano 30 di alaterno, 5 di carpino nero, 10 piante di cisto, 20 di corbezzolo, 10 di fillirea latifolia, 44 lecci di varie misure di tronco (alcuni anche di pronto effetto, alti più di due metri), 15 piante di orniello, 2 di pinus halepensis, 1 roverella, 10 di terebinto e 20 di viburno. Arrivando dal campeggio abbiamo incontrato subito le piante di orniello. "Sarebbe il frassino – ha specificato Visconti – tipico di queste parti. E’ stato messo a coppia perché è una pianta socievole, cresce meglio se è a due e fa un fiore profumatissimo, bianco. Si è cercato di ricostruire un ambiente più naturale e i nastri biancorossi sono momentanei per cercare di far capire alle persone che sono piante nuove, non vanno calpestate e va fatta attenzione. Già c’è stata la razzia dei ceppati, i tronchetti tagliati che vanno lasciati sul posto ma che qualcuno si è portato via".

Dopo il frassino c’è il viburno "anche questo fa un fiore – ha osservato il maresciallo – e un frutto che non è commestibile". Segue il carpino nero che si era estinto in questo bosco ma c’è stato riportato e fa un seme bellissimo, a forma di lanterna. Nel bosco stanno venendo su anche alcune palme "per i semi "portati sin qui forse dagli uccelli", ha detto Visconti, ed è presente anche il lentisco, una pianta che fa una bacca rossa con cui un tempo di faceva l’olio per le lanterne.

Anche due pannelli informativi sono stati posizionati ma manca la staccionata nuova nelle terrazze perché dopo il bagnate caduto di sotto c’è un contenzioso con il Comune. L’unico gioco nuovo è lo scivolo. Ripristinata la sabbiera per i bambini e dove qualcuno ha già buttato sporcizia.