Dai Martiri delle Foibe al trasporto sociale: le interrogazioni in Consiglio comunale

Torna a riunirsi il Consiglio, giovedì prossimo. Tante questioni all’ordine del giorno. Renzo Stoppa, gruppo "Sorci Fabriano c’è 30001", chiede il ricollocamento nella posizione originale del cippo a ricordo dei Martiri delle Foibe istriane e dalmate. Il consigliere Pariano chiede di "attivare un servizio sociale di trasporto per persone diversamente abili, adulti in condizioni di disagio o con problemi motori per i quali sono assenti figure familiari o parentali in grado di effettuare accompagnamento".